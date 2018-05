Tracé exigeant

Les 8 heures du Championnat du monde d’Endurance moto (EWC) sur le Slovakia Ring est toujours une épreuve appréciée par les pilotes.

Avec plus de 6 km de virages serrés lents, de grandes courbes rapides, de longues lignes droites, de bosses faisant penser un peu à Donnington (le saut en moins), de très gros freinages en descente... le tracé du circuit est aussi exigeant que fantastique !

Au beau fixe

La météo plus que clémente - chaleur et généreux soleil au rendez-vous - a permis aux spectateurs, venus en nombre, de profiter du spectacle et d’un magnifique final dans la lumière crépusculaire de fin de journée.

8h de baston

Après un départ en trombe, c’est Gregg Black au guidon de la Suzuki GSX-R 1000 du SERT #2 qui réalise le meilleur départ et sort du 1er virage en tête. Tout au long des 8 heures de l’épreuve, la tête de course changera régulièrement laissant la place, tour à tour, aux teams Honda Endurance Racing #111, Honda F.C.C. TSR #5, à Yamaha GMT94 et à Yamaha YART #7.

De nombreux faits de course sont également venus rythmer l’épreuve (chutes, casse moteur, etc). Au terme des 8 heures, la Yamaha #7 du YART l’a emporté avec 32 secondes d’avance sur celle du GMT94 (lire ici notre compte-rendu de l’épreuve).

Dans la catégorie Superstock, la Yamaha #333 du team Viltais s’est imposée.

Classement EWC

Le classement du championnat du monde place le Team Honda F.C.C. TSR toujours en tête, suivi de près par la Yamaha du GMT94 et la Honda #111 du team Honda Endurance Racing.

Prochain rendez-vous en Allemagne pour les 8 heures d’Oschersleben du 7 au 9 juin.