On veut du RAB

Pour la 11e automnale de la Royal Association, une trentaine de participants se sont retrouvés, comme à l’accoutumée, au camping des Micocouliers à Sorède, prés d’Argelès-sur-Mer et de Collioure dans les Pyrénées-Orientales. Venus de toute la France - les Belges ont déclaré forfait du fait du Covid - les « Bulletistes » ont parcouru plus de 700 kilomètres sur les RAB (Routes À Bullet) de la région.

Trois jours pour se dépayser

Initialement, le programme de ces trois jours prévoyait une balade en Espagne sur la Costa Brava. Les dernières restrictions du gouvernement catalan qui interdit les réunions de plus de six personnes en public, en privé, à l’intérieur comme à l’extérieur (valable également pour les restaurants et bars) avec 600 € d’amende à la clef, en ont décidé autrement.

Les Bulletistes ont donc opté pour trois jours de balades au pays catalan français en flânant au guidon de leurs motos indiennes dans les Albéres, à Vallespire, Fenouillèdes, Conflent, Corbières, sans oublier un passage à Collioure, le tout dans la convivialité et la bonne humeur.

2020, année mouvementée

La météo s’est montrée capricieuse pour ce rendez-vous : perte de 15 degrés en 24h, une bonne pluie (heureusement de nuit), un soleil qui joue à cache-cache, le vent à son maximum avec une Tramontane qui s’en donnait à cœur joie et la neige sur les hauteurs des cimes...

Pas de quoi décourager la horde joyeuse de Royal Enfield, déjà dans les starting-blocks pour la 12e édition.

Rendez-vous sur le site de la Royal Association, qui dispose également d’un dynamique forum : royalenfieldlesite.fr