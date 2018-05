Johann Zarco (Tech 3 Yamaha) - abandon sur chute au huitième tour.

« Un dimanche difficile pour mon Grand Prix national. Partir depuis la pole position c’était fantastique. Malheureusement j’ai pris un mauvais départ. Mais j’ai pu récupérer quelques positions dans la première chicane. Puis je me suis retrouvé derrière Lorenzo et ce fut très compliqué. Il aurait fallu que je le double mais je n’avais finalement aucune marge de manœuvre. J’étais vraiment trop limite sur la moto. Je suis arrivé un peu vite, avec le réservoir encore chargé. C’est ce qui m’a poussé à l’erreur. C’est vraiment une déception de terminer mon Grand Prix de cette manière, avec tout le public qui criait mon nom. Est-ce que c’était le destin de tomber dans ce virage ? C’est étrange car je ne chute pas beaucoup en général. Et aujourd’hui je chute deux fois dans le Garage Vert. Une fois ce matin avec Tom Lüthi et là tout seul. C’est difficile à accepter mais c’est une bonne leçon. Néanmoins, je pense qu’en continuant de pousser avec l’équipe, j’arriverai à gagner. C’est en tout cas ce que je souhaite. Est-ce que c’est surréaliste de viser la victoire ? Peut-être. Mais j’ai envie de me battre pour cela. »

crédit photo : Tech 3