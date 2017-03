Les 22 et 23 avril, le circuit Carole aux portes nord de Paris, accueille la septième édition d’Iron Bikers. Déjà sept ans qu’Iron Bikers est l’événement de référence pour les motos de caractère !

Motos d’avant 1981

Toutes les machines de course ou de série d’avant 1981 sont les bienvenues sur la piste. Ainsi que tout ce qui est bizarre, préparé, customisé avec passion. Pas de limite à la cylindrée et à l’imagination, dès l’instant que c’est réalisé dans l’esprit des motos des années 60 et 70. On retrouve donc là les cafés racers, bobbers et autres réplicas. 350 motos sont admises sur la piste pour participer aux roulages libres : des démonstrations et non des courses.

Authenticité, partage et convivialité

L’authenticité, le partage et la convivialité sont les ingrédients principaux d’Iron Bikers. Entre les clubs, la bourse d’échanges, les exposants pro, les préparateurs, les concessionnaires, les constructeurs, les accessoiristes, les artistes et la scène des jeunes garages, ce sont à nouveau plus de cent stands qui forment l’énorme village d’Iron Bikers, au centre du circuit Carole.

Harley-Davidson en force !

Presque toutes les marques de motos sont présentes : BMW, Triumph, Ducati, Royal Enfield, Yamaha, Honda, Suzuki… Mais, comme l’an dernier, c’est Harley-Davidson qui aura le stand le plus impressionnant, avec toute sa gamme disponible à l’essai.

C’est le célèbre concessionnaire Borie qui orchestre les essais de la gamme et surtout apporte une grande partie de son unique collection de Harley-Davidson. Quelques belles surprises en action sur la piste sont également en préparation...

Animations rock’n’roll

Deux grosses nouveautés cette année : le Kustom Village aux couleurs de Macadam Speed Shop et le défi Sultans of Sprint… Une dizaine de préparateurs de la scène kustom européenne sont réunis avec des réalisations à couper le souffle, dont certaines sortent de l’atelier pour la première fois.

Six motos de la série Sultans of Sprint présentent la saison 2017 qui se dispute dans toute l’Europe. Pour faire les belles mais pas que… Elles prennent la piste le dimanche midi pour un défi 200 mètres départ arrêté contre des motos… de série !

Pratique

Parking auto et moto gratuits

consigne de casques gratuite avec l’aide de la FFMC Paris-Petite Couronne

tombola gratuite pour gagner un blouson offert par le magasin Macadam Speedshop

food truck festival

concert rock le samedi soir

Entrée : 10 € en pré-réservation sur le site www.ironbikers.fr ; 15 € sur place ; gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.

Informations

Site : www.ironbikers.fr

Page Facebook

Agenda de Motomag.com

Tous les événements moto de France figurent dans l’Agenda de Motomag.com, pensez-y pour organiser vos week-ends et vacances !

Pour soumettre un événement c’est simple, et c’est par ici !