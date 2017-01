À partir du lundi 16 janvier 2017, toutes les voitures mises en circulation avant 1997 et tous les 2-roues motorisés mis en circulation avant 1999, seront interdits de circulation dans Paris.

Les raisons de la colère

La pollution aux particules fines est due au diesel. Or, un 2RM fonctionne essentiellement à l’essence et n’émet pas de particules fines.

Sa faible consommation et sa fluidité, sont une plus-value dans le trafic urbain.

Son taux d’occupation, est de 50 % avec son conducteur et de 100 % avec un passager. Son impact écologique tant à la construction qu’à la destruction, sont bien moindres que celui d’une voiture…

Cette mesure est évolutive et en 2020, toutes les voitures et les 2RM d’avant 2015, seront interdits à leur tour…

Le 2-roues motorisé est une solution à la pollution !

Venez rejoindre les militants de la FFMC-PPC le lundi 16 janvier 2017 !

Rendez-vous manifestation FFMC-PPC

Lundi 16 janvier 2017

14h, place de l’esplanade du Château de Vincennes

Contact : page Facebook FFMC-PPC ; www.ffmc75.net