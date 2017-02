Le Moto Magazine n°335 de mars 2017 est en kiosque

"Si ça devient obligatoire, j’arrête la moto. Et je ne suis pas le seul." Bravo ! C’est exactement ce qu’attendent ces messieurs-dames de la Sécurité routière ! Pour eux, plus de moto, plus d’ennuis ! Et plus de moto, plus de motard et (...)