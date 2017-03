Lors du premier essai du scooter Honda Forza 125 en 2015, Moto Magazine était séduit par la partie-cycle et les aspects pratiques de ce scooter. Mais le moteur semblait manquer un peu d’allonge…

Un an plus tard, le scooter haut de gamme de Honda est devenu un best-seller, le second 2-roues motorisé le plus vendu en France en 2016 avec 5 104 véhicules neufs immatriculés, assez loin devant le Yamaha X-Max (3 949 unités immatriculées).

Honda propose déjà un lifting d’un de ses produits phares, présentant cette nouvelle version 2017 en vue notamment d’améliorer son comportement dynamique.

Euro 4

En complément des modifications requises pour répondre à la norme Euro 4 (boîte à air, échappement et catalyseur), la démultiplication finale a été rallongée. Le Forza s’autorise désormais une vitesse maximale d’environ 130 km/h compteur. Le scooter s’intègre d’autant plus facilement à la circulation sur les voies rapides. Seules les relances rappellent encore sa cylindrée.

Faible consommation

Sa consommation aussi : elle n’excède pas 2,5 litres aux 100 km, notamment grâce au système Iddle Start qui coupe le moteur à l’arrêt et repart à la remise des gaz. Le Forza affiche par ailleurs une impressionnante autonomie, supérieure à 400 km.

Autre atout en ville, son silence de fonctionnement.

Bienvenue à bord

À son bord, peu de changements. Mais le guidon bas dégage le champ de vision, l’assise reste haute pour les moins d’1m70, tandis que le plancher étroit offre assez peu de place pour les pieds (3 positions avant, centre, arrière).

Derrière la bulle réglable sur 6 niveaux (manuellement), la protection s’avère efficace, sauf pour les mains. Enfin, dans le coffre bien agencé, on peut toujours ranger deux casques intégraux.

Côté partie-cycle, les amortisseurs arrière on été raffermis en vue d’améliorer la tenue de route. Une modification bienvenue, qui contribue à améliorer le confort du passager.

La monte pneumatique d’origine a été changée, en faveur de Michelin City Grip. Des gommes performantes, qui font honneur aux qualités dynamiques de ce nouveau Forza, notamment sous la pluie ou par temps froid.

Avec un poids de 162 kg et une géométrie bien pensée, le scooter Honda Forza 125 est à la fois maniable en ville et stable sur voie rapide. Le freinage s’avère facilement dosable et l’ABS rassure quand il faut. Seul bémol, les leviers ne sont pas réglables.

Verdict : agréable à vivre

Le scooter Honda Forza 125 est toujours aussi agréable à vivre et les modifications apportées au modèle 2017 lui confèrent un réel supplément de polyvalence. Au point de faire oublier sa petite cylindrée ! Il conforte sa place de leader, malgré un tarif légèrement supérieur à la concurrence à 4 949 euros, soit de 149 € de plus qu’un Yamaha X-Max.