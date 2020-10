Les mannequins de crash-test ont parfois des journées de travail intenses. Celui de la société Helite, spécialisée dans les airbags de protection pour la personne, vient de vivre l’une d’entre elles. L’entreprise dijonnaise a organisé une session de quatre collisions moto/voiture pour démontrer l’intérêt et l’efficacité de son e-Turtle, son nouveau modèle dédié aux motards.

L’e-Turtle se démarque des gilets mécaniques par son fonctionnement autonome. Ici, pas de cordon relié à la moto pour déclencher le déploiement, mais un ensemble de capteurs transmettant des informations (vitesse, accélération positive ou négative, position dans l’espace) qu’un algorithme interprète afin d’engager, ou non, le gonflage. Une batterie autorise le fonctionnement pendant 25 h avant recharge. L’activation s’effectue par un interrupteur positionné sur la poitrine.

Vaste buste

Comparé aux modèles concurrents (Dainese Smart Jacket, In&Motion, Alpinestars Tech 5), l’e-Turtle présente plusieurs singularités.

La couverture du buste (poitrine, dos, cou, hanches) est nettement plus importante. Cela implique de libérer un volume de gaz (CO2) important, entre 17,5 et 28 litres selon la taille (du XS au XL). À titre de comparaison, l’Alpinestars Tech-Air Street se contente de 10 l. Le volume de l’e-Turtle impose logiquement un temps de gonflage plus conséquent (entre 80 et 100 ms, contre 50 ms pour la concurrence) malgré le nouveau système de perforation de la cartouche de gaz, confiée à un allumeur au lieu du percuteur des modèles classiques.

Gérard Thévenot, le fondateur de l’entreprise, assume ce décalage : « le circuit d’écoulement de gaz dessert en priorité les zones les plus sensibles comme la poitrine et le cou. Les coussins arrière peuvent être déployés dans un second temps, le dos étant déjà abrité derrière une imposante dorsale (niveau 2). La combinaison des deux - l’effet Turtle - augmente sensiblement la capacité d’amortir les chocs ! »

Détecter au plus tôt

Une bonne protection passe par la détection la plus rapide possible de la situation d’accident. Or, un temps précieux est toujours perdu lors d’une collision, entre le moment où la roue entre en contact avec l’obstacle (ex : voiture) et celui où les capteurs implantés dans le gilet perçoivent cette anomalie (l’équivalent sur un modèle mécanique est la tension du cordon avant le décrochage).

À la manière de Bering avec son Protect Air ou encore de Dainese, Helite a conçu un capteur à fixer sur un bras de fourche. L’intérêt de cet accessoire est double : détecter une collision même à l’arrêt et repérer le choc avant le gilet, soit un gain estimé entre 30 et 90 ms. Des arguments de poids pour inciter à opter pour cet accessoire lors de l’achat.

L’ensemble des paramètres est géré par un micrologiciel régulièrement mis à jour selon les remontées d’information des utilisateurs. L’opération est gratuite, mais doit être réalisée par un revendeur doté d’un boitier de connexion spécifique. Un mode inédit qui dispense de télécharger une application sur son smartphone ou de souscrire un abonnement. Il serait quand même appréciable de pouvoir se connecter a minima à un espace dédié sur le site du fabricant comme le fait Dainese.

Version racing

Parallèlement à ce modèle routier, Helite a développé une version adaptée à la compétition, l’e-GP Air. Taillé dans du cuir, plus résistant à l’abrasion que le textile de l’e-Turtle routier, il offre une protection supérieure avec ses protecteurs pectoraux supplémentaires.

L’enveloppe entoure la bosse aérodynamique, ce qui le rend également utilisable sur route avec un blouson "sport" doté de cet appendice. Il est également compatible avec le capteur de fourche pour un usage quotidien.

Cette polyvalence route/piste n’est pas étonnante à proprement parler (In&Motion ou Dainese offrent également cette possibilité). Ce qui l’est plus tient à l’utilisation du même algorithme pour les deux usages, les typologies de conduite et d’accident étant sensiblement différentes. Verra-ton Helite corriger sa copie en fonction des remontées de terrain ? L’avenir le dira...

Infos : helite

Prix

Gilet e-Turtle : noir, 689 €, haute visibilité, 739 €

Gilet + capteur de fourche : 799 €

Capteur de fourche seul : 119 €

Cartouche de gaz : 59 € (60 cc), 66 € (100 cc) (selon taille gilet)

Gilet racing e-GP air : 839 €