Annoncé en avril dernier, le plan de restructuration de Harley-Davidson, baptisé « The Rewire », vient d’être enclenché. Conséquence directe : 700 emplois dans le monde seront bientôt supprimés, dont 500 d’ici la fin de l’année 2020. La constructeur chiffre cette opération à plus de 42 millions de dollars (36 millions d’euros).

« Une organisation plus légère et plus agile »

En refondant son modèle d’exploitation, Harley-Davidson vise à adopter « une organisation plus légère et plus agile » pour « améliorer la concentration et l’efficacité » en interne. Le fabricant de Milwaukee entend renforcer son travail autour de plusieurs axes : le développement de certains marchés et des activités « pièces et accessoires » et « marchandises générales », l’intensification de ses lancements de produits et l’élargissement de sa gamme de produits.

La direction de l’entreprise n’a visiblement pas été épargnée par « The Rewire » (grosso-modo « le rétablissement » en français). Le directeur financier, John Olin et le vice-trésorier, Darrell Thomas, ont été suspendus de leur fonction.

Selon Jochen Zeitz, confirmé au poste de PDG de Harley-Davidson il y a tout juste 2 mois, l’opération serait encourageante pour l’avenir de la marque : « The Rewire progresse très bien et un travail important est fait pour éliminer la complexité et mettre Harley-Davidson sur la voie de la victoire. Notre nouveau modèle d’exploitation est plus simple, plus ciblé et permet des décisions plus rapides dans l’ensemble de l’entreprise. Nous avons examiné attentivement l’ensemble de notre configuration, nos dépenses et la manière dont le travail est effectué, pour aligner notre modèle, notre structure et nos processus. Nous construisons une base solide pour conduire une organisation performante à l’avenir. »

Un nouveau plan stratégique sera présenté d’ici la fin de l’année pour la période 2021 à 2025.

Cette annonce de Harley succède à celle de Triumph, également lourdement impacté par la crise sanitaire. Le constructeur britannique avait annoncé de son côté 400 suppressions de poste au lendemain de déconfinement.