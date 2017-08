- Harley-Davidson Softail Low Rider : en baisse ?

Dyna favorite des Français, la Harley-Davidson Softail Low Rider perd son second disque avant, son dosseret de selle amovible, et son guidon réglable en hauteur et en éloignement propres à modifier l’ergonomie en fonction de sa taille.

La différence au freinage se fait immédiatement sentir, et la position imposée par le guidon plus large, recourbé vers le pilote et moins rigide, ne permet pas un aussi bon guidage. Elle profite néanmoins de la garde au sol améliorée du nouveau châssis, de suspensions plus efficaces et du souffle du nouveau moteur. Un prochain modèle « S » devrait corriger le tir…

