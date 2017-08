- Harley-Davidson Softail Breakout : enfin prête à virer

Cette longue moto permet enfin de s’amuser sans tout faire frotter au premier virage, grâce au cadre plus étroit et à un angle de colonne de direction plus fermé. Esthétiquement, elle se distingue par son phare oblong à leds - emprunté au prototype électrique Livewire - et à son instrumentation intégrée au pontet de guidon.

L’amortisseur est réglable en précontrainte. Si elle n’est toujours pas la plus maniable, ni la plus confortable (on est allongé sur le petit réservoir de 15 litres), cette Breakout, en 1868 cm3, se rapproche du dragster en ligne droite !

