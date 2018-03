Vous rêvez d’aller aux 24h du Mans assister à la célèbre course d’endurance qui fêtera ses 40 ans cette année ?

Et pourquoi pas visiter les coulisses de l’évènement, voire faire un tour du fameux circuit Bugatti derrière un pilote de course.

C’est ce que vous proposent de gagner les Editions de la FFMC à travers un jeu concours (règlement disponible sur cette page) spécial 40 ans du Mans.

Pour avoir une chance de remporter l’un des 28 lots mis en jeu, il suffit de souscrire, entre le 30 mars et le 5 avril, l’un des deux abonnements spécialement conçus pour l’occasion.

Le premier consiste en un abonnement de 2 ans à Moto Magazine.

le second en un abonnement d’un an à Moto Magazine et ses hors séries.

Un tirage au sort permettra de choisir parmi nos nouveaux abonnés ceux qui auront la chance de remporter l’un des 28 lots suivants :

2 entrées Enceinte Générale avec 2 baptêmes moto, le vendredi 20 avril 2018 (inclus dans la prestation : équipement complet fourni, couverture individuelle accident). Attention baptême très physique, les participants doivent être en parfaite condition physique et ne pas avoir un gabarit de plus de 90 kg et 1m92,

6 entrées Enceinte Générale avec 6 visites coulisses (avec un guide de l’Automobile club de l’Ouest, découvrez la Direction de course et la salle de presse),

20 entrées Enceinte Générale .

A vos claviers !

Que nos fidèles lecteurs déjà abonnés se rassurent. Nous leur réservons aussi quelques belles surprises pour animer la saison moto 2018. Restez en ligne !