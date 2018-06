Le magnifique, mais non moins technique tracé du circuit de Lédenon, a accueilli la 3e manche du Championnat FSBK (French Superbike), les 16 et 17 juin. Le soleil omniprésent a favorisé un spectacle de haute volée dont ont profité les nombreux spectateurs. Cependant, en ces terres du sud de la France, le soleil vient souvent avec le vent. Et du vent, il y en a eu, beaucoup même, n’aidant pas les pilotes dans leur recherche de motricité et faisant souvent planer le doute sur la stabilité des trains avant.

Cela n’a pas empêché les participants des 9 catégories (6 catégories dont 3 avec des sous-championnats) de se livrer des duels sur un circuit où chaque virage peut faire partir à la faute. Et des chutes il y en a eu, certaines plus impressionnantes que dangereuses.

Première manche

En catégorie reine, la première course a vu se livrer un magnifique duel entre Jérémy Guarnoni, l’actuel leader du championnat, et Kenny Foray, le champion sortant. Après une manche haletante où les dépassements entre les deux protagonistes ont été nombreux, c’est Kenny Foray qui dans le dernier tour parvient à prendre l’avantage sur son adversaire. Il s’impose pour la première fois de la saison. La 3e place est revenu au Suisse Sébastien Suchet du même team que J. Guarnoni (Tech Solutions).

Seconde manche

La 2e course a quant à elle moins laissé planer le doute. Jérémy Guardoni prend un excellent départ et creuse l’écart dès les premiers tours. Son poursuivant direct n’a pu que le voir s’éloigner sans pouvoir jamais le menacer. Le podium de cette 2e épreuve accueille les mêmes pilotes. Jérémy Guranoni (Kawasaki ZX10R Tech Solutions) s’adjugeant la plus haute marche du podium devant Kenny Foray (BMW S1000RR Tecmas). Sébastien Suchet monte à nouveau sur la 3e marche.

Classement

Au classement général, Jérémy Guarnoni se maintient en tête avec 156 points. Kenny Foray le suit avec 125 points. La 3e place est quant à elle toujours occupée par Morgan Berchet avec 69 points, 1 point de plus que son poursuivant direct.

Prochaine étape, le circuit de Magny Cours les 29 juin et 1er juillet prochains.