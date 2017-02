Après une version New sortie en 2013 (lire Moto Magazine n° 297 de mai 2013), retouchant le modèle d’origine sur quelques points, le casque moto modulable touring Roof Desmo est désormais disponible sous l’appellation New Generation.

Insonorisation

Cette seconde série de modifications porte sur des aspects aussi essentiels que l’insonorisation, la sécurité ou le confort, et c’est une réussite. Le Desmo NG ménage désormais suffisamment de place à l’avant (+11 mm) pour éviter tout contact entre la mentonnière et le visage et accueillir – de justesse – le micro d’un intercom.

Tour de nuque plus enveloppant

Du côté de l’audition, l’adoption d’un tour de nuque plus enveloppant a éradiqué les bruyantes remontées d’air le long du cou. Tympans et surtout sonomètre s’accordent pour affirmer que le Desmo NG fait partie des casques les plus silencieux du marché. Les bruits environnants sont bien filtrés et les sifflements aérodynamiques modérés.

Du côté de la sécurité, la commande de déverrouillage de la mentonnière est doublée au cas où un choc frontal endommagerait le mécanisme principal.

Plus anecdotique mais bienvenu, un cran de blocage immobilise la mentonnière en position relevée et un passant maintient la jugulaire contre sa garniture.

Thermoplastique

Pour le reste, rien ne change. Ce casque en thermoplastique au poids tolérable (1 725 g) se démarque par son esthétique originale, son champ de vision et sa polyvalence route/ville permise par sa mentonnière rabattable (double homologation jet/intégral).

Le confort et la ventilation sont corrects, mais la bavette anti-remous se décroche facilement.

Un coup d’œil au mode d’emploi est indispensable pour profiter pleinement de ce casque, surtout au moment de déposer l’écran.

Dans la Boutique Motomag.com

Retrouvez l’essai du casque Roof Desmo et d’autres tests d’équipements du motard dans le Moto Magazine n°332 de novembre 2016