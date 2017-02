Annoncé début 2013 en même temps que l’Anakee 3, le Wild n’a finalement pointé ses tétines qu’au printemps dernier. Autant dire que ceux qui n’hésitent pas à quitter le bitume au guidon de leur gros trail désespéraient de découvrir ce pneu « 50 % route, 50 % off-road ».

Convaincant sur les chemins

Sans plus tarder, nous avons effectué quelque 5 000 km, dont un bon tiers sur les chemins. Un terrain où le Michelin remplit consciencieusement sa mission grâce à une motricité et un guidage convaincants. Dans les pierres, la résistance aux arrachements de gomme et autres coupures est cependant moyenne.

Tandis que dans la boue, comme toujours, des pavés resserrés pour les besoins d’un usage routier rendent le débourrage perfectible. En pratique, c’est malgré tout sur le goudron que l’Anakee Wild roulera le plus.

Confiance sur route

Là, il faut d’abord s’accoutumer à une direction légèrement tombante. Mais la confiance s’installe rapidement et permet d’adopter un rythme très élevé en montagne. Sous la pluie, l’antipatinage – s’il existe – intervient de temps en temps et incite tout de même à plus de retenue.

Bruit de roulement gênant

Ces bonnes performances s’accompagnent hélas d’un bruit de roulement vraiment gênant, voire assourdissant ! Sachant que l’espérance de vie est de l’ordre de 5 000 km seulement pour l’arrière, tandis que l’avant paraît capable d’en effectuer au moins le double.

Gomme tendre

Mixte et performant grâce à sa gomme plutôt tendre, ce Michelin est armé pour faire face à la constante augmentation de puissance des trails. Mais dans cette niche, d’autres se sont déjà taillés une solide réputation en off-road (Continental TKC80) comme en matière de polyvalence (Metzeler Karoo 3) ou de longévité (Heidenau K60 Scout).

Tous de surcroît sont disponibles dans plus de dimensions et parfois moins chers.

