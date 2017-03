Segura commercialise la veste textile Memphis, un vêtement, pour motocyclistes et scootéristes plutôt urbains qui colle à la tendance vintage du moment.

Cette veste est fabriquée en canvas huilé disposant d’inserts étanches et respirants. Avec l’intégration d’une doublure de confort fixe en maille hard mesh, de renforts matelassés aux coudes et aux épaules et d’une doublure thermique complète en thermo (amovible), elle est appropriée aux mi-saisons durant lesquelles le climat oscille entre froid et pluie.

Segura a soigné la finition : intérieur du col en velours, pressions et tirette de fermeture principale personnalisées, rabat protégeant la fermeture principale, ajustement de la taille par un lacet intérieur, présence de 3 poches intérieures et de 6 poches extérieures...

Côté sécurité, la veste Memphis est certifiée CE et EPI.

La rubrique Équipements de Moto Magazine en a pris possession dans le but de tester ses caractéristiques, et d’évaluer sa résistance comme son étanchéité. Verdict dans un essai comparatif de vestes vintage, qui sera présenté dans un prochain numéro.

Caractéristiques techniques de la veste Segura Memphis

Matière extérieure : canvas huilé

Membrane : insert étanche et respirant

Isolant : doublure amovible thermo alu complète et doublure fixe Hard Mesh

Protections : équipement de protection individuelle CE ; protections épaules CE ; protections coudes CE réglables ; poche pour dorsale CE

Confort :

6 poches externes

3 poches internes

Doublure col interne en velours

Système d’aération

Serrage taille par lacet

Serrage poignet zippé

Flap central

Coudes et épaules matelassés

Tarif : 289,90 €

Coloris : kaki - noir

