À environ 1 200 € le pantalon et la veste en textile, l’ensemble veste et pantalon Klim Latitude se montre capable d’affronter la route comme les chemins, et se voit donc adapté à la moto grand tourisme comme à l’enduro. Il offre une grande polyvalence et une excellente solidité grâce à ses matériaux durables.

Ventilation et étanchéité

L’été, les multiples ouvertures au torse, bras épaules et dos ainsi que les quatre zips le long et à l’arrière des jambes ventilent efficacement cet ensemble. La membrane Gore-Tex et les fermetures de zip étanches abritent sous la tempête.

Seul hic, l’absence de doublure pour l’hiver incite à piocher dans la section sous-couches techniques de l’impressionnant catalogue Klim, ou ailleurs.

Protections

Côté sécurité, les larges protecteurs souples D3O placés aux hanches, aux genoux, dans le dos, aux épaules et aux coudes sont bien ajustés : on regrette simplement l’absence de sangle de réglage sur la partie haute des bras.

Après 18 mois d’usage intense sur route et en enduro dans des conditions pour le moins extrêmes, cet ensemble nous a apporté toute satisfaction. Unique déconvenue : la fragilité des moulures de boucles de zip, qui ont commencé à sauter ; une bien petite avarie, pour un équipement qui mérite largement la recommandation de Moto Magazine.

Retrouvez l’essai de l’ensemble Klim et d’autres tests d’équipements du motard dans le Moto Magazine n°334 de février 2017