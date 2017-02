La 42e édition de l’Enduropale du Touquet aura lieu du vendredi 3 au dimanche 5 février 2017. 1 150 motos, 550 quads, 200 motos chez les juniors, 120 en Enduropale Espoirs, 300 dans l’enduro vintage et 50 Enduropale SSV se mesurent sur la piste de 12,5 km de long installée sur la plage du Touquet dans le Pas-de-Calais.

Les innovations sur l’organisation en 2017

Le parcours change de sens ! Le sens de la course est inversé cette année avec un hole shot à Stella Plage et une belle ligne droite au départ pour le spectacle.

La ligne d’arrivée se déplace jusque dans le patio le plus proche de l’Aqualud, ce qui permet une meilleure visibilité pour les spectateurs et plus de spectacle.

Suite à l’aménagement du front de mer de Stella Plage et à la non disponibilité du terrain, le parc de ravitaillement motos sera rapatrié au Touquet-Paris-Plage sur le Parking Saint Jean 2. Les quads, en plus petit nombre, seront quant à eux situés sur la digue de Stella Plage.

Le village partenaires, réaménagé, est situé sur le parking Saint-Jean 3, à droite de l’arrivée. Le village motos et quads (revendeurs) est toujours situé sur la place du centenaire.

Dans le contexte actuel, un renforcement de la sécurité des pilotes et des participants est mené en concertation avec les services de police.

Sur la route : 2 Relais Motards Calmos FFMC

