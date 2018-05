Le duel entre les deux Yamaha officielles aura duré jusqu’au bout de la nuit slovaque. Le YART Yamaha s’impose finalement avec moins de 32 secondes d’avance sur la Yamaha du GMT94. Le team autrichien, qui marque ses premiers points de la saison, s’est installé au commandement après 1h30 de course. Broc Parkes, Marvin Fritz et Max Neukirchner ont su gérer et contrôler l’épreuve malgré des soucis d’électronique et résister aux efforts du GMT94 Yamaha et de ses pilotes David Checa, Niccolò Canepa et Mike Di Meglio.

Honda France reste en tête

Face au rythme imposé par les deux machines de tête, le FCC TSR Honda France a opposé une belle résistance avec Freddy Foray, Alan Techer et Josh Hook aux commandes. Freddy Foray établit d’ailleurs le nouveau meilleur tour en course en 2’04.185. Malgré cette 3e place aux 8 Hours of Slovakia Ring, le FCC TSR Honda France reste en tête du classement provisoire du championnat du monde FIM EWC 2017-2018. Il devance le GMT94 d’un seul point.

Une autre CBR 1000 RR a fait un beau parcours. Le Honda Endurance Racing a en effet longtemps bataillé dans le peloton de tête et devance la BMW du NRT48 (Kenny Foray, Stefan Kerschbaumer et Peter Hickman) et celle du Mercury Racing (Karel Hanika, Jakub Smrž et Matej Smrž).

Le SERT à nouveau dans la tourmente

Le Suzuki Endurance Racing Team termine en 7e position dans le sillage du Mercury Racing après une course délicate. D’abord retardé par une pénalité stop & go infligée en raison de l’absence de marquage sur un pneu hier en qualifications, Vincent Philippe, Étienne Masson et Gregg Black ont connu des soucis de freinage similaires à ceux rencontrés lors de l’épreuve du Mans.

Le Bolliger Team Switzerland (Roman Stamm, Robin Mulhauser et Sébastien Suchet) termine au 8e rang devant la ZX-10 R officielle du Team SRC Kawasaki. La Kawasaki #11 faisait partie des favoris, mais une chute de Randy de Puniet en début de course, puis une panne d’essence après 5h, lui ont fait perdre le contact avec le Top 5.