Tout est bien qui fini bien : 3éme course side-car RSCM 2018 à Pau-Arnos

Pau-Arnos les 26 & 27 Mai 2018 : notre circuit »adoré » autant pour la piste vallonnée, technique, exigeante que pour l’accueil et la gentillesse de Nadia et de toute son équipe. Vous y rajoutez un paddock bucolique à souhait et un temps »tendance pluvieuse » mais sans plus… et vous comprendrez que tout était au TOP pour ce week-end… Tout… enfin non pas tout à fait… et on va commencer (...)