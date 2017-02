Voici la Kawasaki Ninja 650, et d’entrée, elle affiche la couleur : 20 kg de moins que la que l’ER6-F sur la balance, 18 kg gagnés sur le châssis et 2 sur le moteur. Et même si elle perd 4 ch, elle obtient un meilleur rapport poids/puissance… Bref, voici une moto intéressante, et pour mieux faire connaissance, Motomag vous propose d’embarquer pour un tour en vidéo à son guidon.

Vous n’arrivez pas à lire la vidéo de la Kawasaki Ninja 650, essayez ici

Découvrez ou redécouvrez la Kawasaki Z 650, le roadster d’entrée de gamme de la marque nipponne.



Vous n’arrivez pas à lire la vidéo sur la Kawasaki Z 650, essayez ici