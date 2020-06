Après un calendrier chamboulé par la crise sanitaire, Ducati vient tout juste de lever le voile sur les dates de sa tournée hexagonale Pure Emozioni. Au total, 12 rendez-vous dans différentes villes de France. L’objectif de Ducati est de faire découvrir et essayer les derniers modèles sorties de l’usine de Bologne. La tournée commencera dans les Hauts-de-France, pour se terminer fin septembre à Nice, dans les Alpes-Maritimes.

À l’essai, 10 modèles, dont les dernières nouveautés 2020, tel que la Panigale V2, la Streetfighter ou encore le Scrambler 1100 Sport Pro. La majorité des motos pourront être testées par les permis A2. La Ducati Panigale Superleggera V4 sera exposée mais ne pourra malheureusement pas être essayée.

En raison de la crise du Covid-19, Ducati va mettre en place des mesures sanitaires. Des masques et du gel hydroalcoolique seront disponibles et les mesures de distanciation seront appliquées. Enfin, les motos seront désinfectées après chaque roulage.

Les dates de la tournée Ducati Pure Emozioni :

Desmo Land (Seclin 59560) les 12, 13 et 14 juin

Ducati Paris (Coignières 78310) les 18, 19 et 20 juin

Ducati Carentan Motos (Caen 14000) les 23, 24 et 25 juin

City-Bike (Laval 53000) les 26, 27 et 28 juin

Apogée Motos (Saint-Maximin 60740) les 10, 11 et 12 juillet

Ducati Toulouse (Labège 31670) les 17, 18 et 19 juillet

Ducati Montpellier (Mauguio 34130) les 30, 31 juillet et 1er août

Ducati Saint-Etienne (Saint-Etienne 42200) les 20, 21 et 22 août

Ducati Lyon (Dardilly 69570) les 27, 28 et 29 août

Alpes Adventure Motos Festival (Barcelonnette 04400) les 4, 5 et 6 septembre

Ducati Grenoble (Saint-Martin-d’Hères 38400) les 11, 12 et 13 septembre

Ducati Nice (Nice 06000) les 25, 26 et 27 septembre

