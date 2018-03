Ducati, comme bien d’autres, s’est intéressé de très près à la tendance « vintage » en plongeant dans son passé pour s’attirer les faveurs des jeunes motards. A l’instar de Triumph avec sa réédition de la Bonneville, Ducati l’avait déjà compris dans les années 2000 avec sa gamme « Sport-Classic » dont la Paul Smart constituait un bel exemple du savoir-faire italien. Le constructeur a continué sur sa lancée « héritage » avec un modèle plus accessible et plus amusant, le Scrambler.

50 ans d’histoire

Initialement créées dans les années 60 pour le marché US, les Scrambler Ducati, très orientées loisir, se distinguaient par leurs aptitudes à la pratique du tout-terrain. Ducati s’est très largement inspiré de la recette plus que cinquantenaire de ses motos 250, 350 et 450 cm3 pour en concocter une déclinaison moderne avec cette 800 Icon.

Et à regarder de plus près cette Ducati Scrambler 800 Icon, posée dans son environnement naturel - à savoir les étendues désertiques californiennes - force est de constater que les Italiens ne se sont pas loupés dans ce savant mélange de techno moderne et de lignes rétro.

Bicylindre de Monster

Derrière le petit phare rond à cerclage chromé, on trouve une belle fourche inversée, un compteur digital déporté et commandé au guidon. Un discret cadre en treillis tubulaire soutient la minimaliste selle plate. Enfin, sous le joli réservoir acier à flancs interchangeables, se trouve le bicylindre en L de 800 cm3 de la Monster 796. Un bel argument pour donner envie de partir s’amuser au (très large) guidon de ce petit jouet moderne et léger…

Sage, pas fade

Bien calé à l’avant de la selle, les deux pieds facilement posés à plat au sol, les mains qui tombent pile-poil sur le guidon, le débutant se sentira de suite à l’aise. Seul le talon droit vient légèrement buter sur l’ensemble échappement/repose-pied passager. Un défaut récurrent sur les roadsters Ducati ! Compacte et relativement légère, la Scrambler 800 se manie aussi facilement à l’arrêt. Une fois lancé, la douce sonorité du twin semble un brin étouffée, mais quelques coups d’accélérateur laissent transparaitre son caractère enjoué. Le desmodue refroidi par air s’est certes assagi par rapport à la Monster 796 avec 12 chevaux et 1 mkg de moins. De là à dire qu’il est devenu fade n’exagérons rien, surtout si on le compare au tempérament de son concurrent direct, le twin 900 de 55 ch qui équipe la placide Triumph Scrambler.

Rigide et amusante

Embrayage doux, montées en régime linaires mais rapides, la Scrambler 800 Icon se laisse facilement amadouer et se montre parfaite pour le cruising à la cool… Les caoutchoucs de guidon et de repose-pieds filtrent juste ce qu’il faut de vibrations pour sentir encore vivre la mécanique. La Scrambler se distingue aussi par sa partie cycle. Malgré un choix de jantes peu commun, à mi-chemin entre trail et routière, un débattement de suspensions important (150 mm) et des pneus TT (Pirelli MT60 RS), la moto se place facilement et très sereinement dans chaque virage. Sa bonne rigidité, sa garde au sol suffisante et le bon grip de ses pneus permettent d’avancer à un rythme soutenu avant d’en sentir les limites.

En chemin

Ses caractéristiques atypiques lui permettent aussi de s’échapper sur les petits chemins carrossables (attention tout de même à l’échappement placé bas sous la moto) et de s’initier au plaisir de la glisse (une fois l’ABS déconnecté).

Verdict

À l’image des Fiat 500 et autres Mini Cooper, le come-back de la Ducati Scrambler est une affaire qui marche. Facile et volontairement accessible à tous, vendue à un tarif abordable, cette évocation moderne de l’ancien modèle renoue avec les machines simples et amusantes qui donnent envie de prendre le guidon pour aller, simplement, faire un tour. Un vrai coup de jeune, qui fera l’unanimité, que l’on soit en quête d’un look ou simplement d’une monture efficace.