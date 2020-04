Futur anxiogène et présent anxiolytique

Les infos d’internet et les annonces gouvernementales rendent cinglé et parano ou détaché et vaguement inconscient… on est aux aguets, ce qui est déjà en soi est un signe d’anxiogénité discrète. On guette la sortie confinatorienne mais on ne sait pas vraiment qui sort quand et de quoi puis surtout pourquoi… mais je crois que personne ne le sait vraiment… tout est toujours, comme en (...)