L’information vient de tomber par un communiqué lapidaire de la FFM. En réaction aux dernières instructions du ministère des Sports de ce jeudi 30 avril, la Fédération Française de Motocyclisme a annoncé l’annulation des compétitions sur le territoire national jusqu’à fin juillet 2020. « Pour l’heure, et selon l’évolution de la situation sanitaire, des épreuves seraient envisageables à partir du 1er août dès lors qu’elles ne rassemblent pas plus de 5000 participants. »

5000 participants ? Quid des 24H Motos, du MotoGP et de leurs dizaines de milliers de spectateurs ?

Les 24H 2020 condamnées ?

La FFM indique également dans son communiqué que « Les grandes manifestations internationales devraient, quant à elles, pouvoir reprendre à compter du 1er septembre prochain. »

Un vrai coup dur pour l’ACO, l’organisateur des 24H Motos du Mans, qui avait reprogrammé l’épreuve au 29 et 30 août, soit l’avant-veille du 1er septembre. À moins d’une très improbable dérogation - eu égard à la notoriété de l’événement -, les 24H 2020 ne devraient donc pas avoir lieu, du moins sous la forme à laquelle nous étions habitués. Car l’ACO « refuse de jeter l’éponge » et envisage toutes les pistes possibles, « y compris celle d’une course à huis-clos » vient de nous confier l’organisateur.

Fenêtre de tir réduite

Le Grand Prix de France est lui aussi dans la tourmente. Et si Claude Michy espérait encore récemment trouver une nouvelle date pour l’épreuve française, l’interdiction des grands événements jusqu’au 1er septembre 2020 (et non jusqu’à mi-juillet comme l’avait initialement annoncé le Président Emmanuel Macron) réduit toujours un peu plus la fenêtre de tir pour trouver une place dans un calendrier très chamboulé. Claude Michy confirme toutefois « être toujours sur la notion d’un report ». Les négociations avec Carmelo Ezpeleta, le PDG de la Dorna, iraient dans le sens d’une épreuve disputée au début de l’automne. Réaliste, Claude Michy confie toutefois : « Nous restons optimistes, même si c’est bien le virus qui décidera en dernière analyse ».

Dans ce même communiqué, la FFM annonce que « les sites de pratique du sport moto devraient rouvrir aux entraînements dès le 11 mai prochain » après « confirmation des modalités de reprise de la part des pouvoirs publics ». Une maigre consolation pour tous les amoureux du sport moto.

© Photo : Antonin Vincent (ACO)