Les ventes de 2-roues ayant majoritairement lieu entre mars et juillet, la crise du Covid-19 et la mise à l’arrêt de l’industrie ont placé les constructeurs en grande difficulté. Sur les 5 plus grands marchés 2-roues européens (France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni), les ventes de mars 2020 ont chuté de 39,6% par rapport à mars 2019. Sur le mois d’avril qui a vu la quasi-totalité de l’Europe confinée, les ventes ont dévissé en moyenne de 74,9%.

De fait, la majorité des acteurs du marché se retrouve avec des surstocks de motos et de scooters Euro 4 (ou « Euro 5 ready » pour reprendre la terminologie captieuse de certains constructeurs) qu’ils comptaient bien vendre cette saison.

Face à cette situation, l’Acem a réagi en demandant à L’Union européenne de repousser la date limite d’autorisation de commercialisation de ces 2-roues Euro 4. Si l’industrie devait se conformer aux textes actuellement en vigueur, elle devrait avoir vendu la totalité de ces modèles Euro 4 au 31 décembre 2020.

« Avec le redémarrage progressif de l’activité, les données des trois prochains mois nous donneront un aperçu plus clair de l’impact final du virus Covid-19. Néanmoins, il est déjà clair que 2020 sera une année très difficile pour le secteur, avec des perturbations extraordinaires sur l’activité des fabricants, des concessionnaires et des fournisseurs. (...) L’Acem et ses membres collaborent avec les administrations européennes et nationales pour trouver une solution au problème des centaines de milliers de véhicules excédentaires Euro 4. Cela nécessitera une révision de la législation pertinente pour garantir que les concessionnaires de motos à travers l’Europe puissent se remettre des effets de la crise du Covid-19 dès que possible » commente Antonio Perlot, secrétaire général de l’Acem.

