Chambres d’hôtes Corsica Paddock

Limitation à 80km/h : les préfets déjà sensibilisés à la prochaine baisse

Et pourtant Bingo, il y en a. Minoritaires apparemment, mais y’en a quand meme. Et c’est là que la nature humaine est inquiétante, car on a une population avec un niveau d’éducation de plus en plus élevé (enfin normalement...), et (...)