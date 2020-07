Vivre son rêve

Luc Albert, jeune retraité, a des fourmis pleins les roues. Il réalise aujourd’hui un rêve de jeunesse : larguer les amarres et effectuer un tour du monde, en solitaire, sans faire la course et avec beaucoup d’escales.

Sa monture, prénommée Modestine en hommage à l’ânesse de R.L. Stevenson, est une BFG de 1982 attelée à un Jeaniel. Avec sa BFG, notre homme, motard depuis plus de 40 ans, utilise son sidecar tout au long de son périple pour aller au devant de ses prochains, mieux les découvrir et les apprécier. Il se donne pour cela deux ou trois ans. Ou quatre ? Ou plus s’il lui en prend l’envie !

Cap à l’Est

L’équipage est parti fin septembre 2019 de Chapareillan (Isère) et, sans barguigner, Luc a orienté sa boussole plein Est. Premières escales en Italie. Puis passage par la Slovénie et découverte des multiples facettes des Balkans. Après deux mois passés à sillonner la Turquie, il a dû effectuer une retraite précipitée de 3000 kilomètres en trois jours, de la frontière iranienne jusqu’aux rives du Danube. Confiné depuis la mi-mars dans une chambre de 18 m2, notre grand voyageur a depuis peu pu reprendre son chemin. Il était, début juillet en Roumanie, sur une des plus belles routes du monde motard : la Transfăgăraș.

Cette crise sanitaire vient, d’autorité, de lui rallonger son voyage d’un an. Il devra attendre la fin de l’hiver 2021 pour continuer plein Est sur la mythique route de la soie, franchir les montagnes ouzbeks et kirghises pour atteindre la Mongolie.

Luc et Modestine, soyez « En avant calme, et fou » tout comme Sylvain Tesson. Le monde est si vaste et la vie si courte.

© photos : Luc Albert