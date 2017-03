A chaque tranche d’âge sa moto enfant !

Depuis quelques années, on voit débarquer sur le marché, des petits modèles de moto destinés aux jeunes enfants. Ces petites machines proviennent toutes principalement d’Asie du Sud-Est et notamment de la Chine. Il existe une multitude de modèles et de marques différentes qui pullulent sur le net. Avant toute chose nous vous conseillons d’opter pour une marque qui a pignon sur rue et sur laquelle vous pourrez compter pour avoir de la pièce détachée afin de réparer la moto de votre enfant en cas de panne. Pour information, la marque française de moto pour enfant la plus connue et la plus sérieuse est KEROX. Cette marque distribue déjà et avec un grand succès depuis quelques années une large gamme de quad enfant.

Une fois la marque choisie, nous vous invitons à classer les machines par tranche d’âge. Généralement les sites qui vendent ce type d’engins motorisés pour enfants disposent d’un classement par tranche d’âge. Cette organisation à le mérite de permettre de gagner un temps important lorsque l’on choisit sa moto enfant

Habituellement, la première tranche d’âge que l’on trouve correspond aux enfants âgés de 3 à 5 ans. Les motos proposées sont très simples d’utilisation et disposent généralement de petites roues, de pneus larges et ne vont pas très vite. Elles sont idéales pour les très jeunes enfants afin qu’ils s’habituent en douceur et en sécurité à la pratique de la moto. La hauteur de selle, généralement autour de 45cm, est aussi pensée pour la taille moyenne d’un enfant de cet âge-là.

Pour les enfants un peu plus vieux, de la tranche d’âge des 5-8 ans, on s’oriente plutôt vers des machines plus grandes et tout-terrains que l’on appelle : Pocket Cross. Ces petites motos ont une hauteur de selle d’environ 60cm et sont beaucoup plus toniques et nerveuses.

Si votre enfant à plus de 8 ans et que vous voulez lui offrir une moto, nous vous conseillons de vous orienter vers une machine que l’on nomme : Pit Bike. Disponible en motorisation de 70cc, 90cc, 110cc, 125cc, 140cc et 150cc, elle permettra à votre enfant d’évoluer de motorisation selon son âge et son niveau. Nous vous conseillons ici la marque française BASTOS BIKE qui dispose d’un excellent rapport qualité prix sur ce type de machine.

Comme vous pouvez le constater, il existe forcément la moto qui correspond à l’âge, la taille ou à la morphologie de votre enfant.

Moto enfant électrique ou thermique : le match !

Lorsque que vous vous sentez prêt à passer à l’acte d’achat, vient irrémédiablement la question de savoir si l’on prend le modèle à moteur thermique ou le modèle à moteur électrique.

Concernant les motos pour les enfants les plus jeunes (3-5 ans), il n’y a pas de questions à se poser, il n’existe que des versions à moteur électrique (généralement avec une puissance effective de 250 watts). Par contre pour les pocket cross, on trouve des versions à moteur à essence et des versions à moteur électrique.

L’avantage de la moto enfant électrique sur la thermique réside dans le fait qu’elle est beaucoup plus silencieuse et simple d’utilisation. Par contre elle est beaucoup plus chère que la version à moteur à essence. Les versions de moto enfant avec un moteur thermique sont certes plus abordables mais ont l’inconvénient d’être bruyantes et d’être plus difficiles à entretenir. Par exemple, pour faire le plein et rendre ainsi la moto enfant utilisable, il est nécessaire au préalable de faire un mélange huile / essence. En effet, le moteur qui équipe ce type de machine est un moteur 2 temps (comme dans les tronçonneuses) et il donc nécessaire de fabriquer son propre mélange ou de l’acheter tout prêt. Donc si vous avez les moyens et que vous souhaitez rester en bon terme avec votre voisinage, nous vous conseillons l’achat d’une moto enfant électrique.

Voilà ! Vous avez désormais toutes les informations requises pour réussir votre achat de moto pour votre enfant !

