Quelle pit-bike prendre pour mon âge ?

On peut pratiquer le pit bike à tout âge, c’est pour cela que les gammes des principaux constructeurs sont extrêmement larges. Un enfant de 6 ans n’aura pas la même mini motocross que son grand frère de 14 ans ou de son père de 38 ans. A chaque étape de la vie correspond donc un pit bike. Ces derniers sont spécialement conçus et développés en prenant en compte les spécificités liées à l’âge du pratiquant. Par exemple, un enfant de 5 ans s’orientera naturellement vers une moto de petite cylindrée comme une 50cc. Ces petites motos sont idéales pour les jeunes enfants qui découvrent pour la première fois le pilotage. Elles sont pour la plupart 100% automatiques, pas de stress avec l’embrayage, la boite de vitesse ou le démarrage. Un adolescent de 13/15 ans partira quant à lui vers un modèle d’apprentissage avec un moteur semi-automatique de 88cc, 110cc ou 125cc. Ces pit bikes sont parfaits pour les ados qui souhaitent s’initier en douceur à la mini moto. Un adulte aguerri choisira (selon son niveau) une machine plus aboutie avec une motorisation plus importante (125cc, 140cc, 150cc, 190cc) et un degré de performance global plus élevé. Comme vous le constaterez dans le catalogue des différents constructeurs, il existe une pit-bike correspondant aux différentes étapes de la vie.

Quelle est la pit-bike idéale pour ma taille et mon poids ?

Parfois corrélé à l’âge, la taille et le poids sont des facteurs importants à prendre en compte lorsque l’on choisit sa pit-bike. Un pilote de petite taille ne s’orientera pas vers la même machine qu’un grand. La hauteur de selle et la garde au sol font partie des éléments sur lesquels il faut se pencher lorsque l’on sélectionne sa future machine. La hauteur de selle vous renseigne précisément à quelle hauteur commence l’assise de la selle. Si par exemple, vous mesurez 1m53 et que vous craquez sur une dirt avec une hauteur de selle à 90cm, passez votre chemin. Les modèles grandes roues (14’/17’) sont donc à bannir, elles vont naturellement être plus massive que les modèles en 12’/14’ et rendre la hauteur de selle et la garde au sol plus hautes. A contrario, si vous mesurez 1m98 et que vous avez jeté votre dévolu sur une mini moto avec une hauteur de selle à 60cm, la position de pilotage sera extrêmement inconfortable et comble de l’ironie vous allez être ridicule. Nous vous conseillons donc de bien vérifier ces données et si vous ne trouvez pas votre bonheur en 12’/14’, tournez-vous vers un modèle grande roue qui vous offrira quelques centimètres supplémentaires qui changeront grandement l’expérience de pilotage. Le poids joue également un rôle important dans la sélection de sa machine. Etre svelte et mince ne limite pas le choix, par contre un poids élevé peut le restreindre vers des machines mieux abouties, aux finitions soignées et aux performances plus aiguisées. En effet, pour compenser la charge additionnelle, il faudra prendre une pit-bike avec des caractéristiques techniques plus poussées. Comme par exemple un moteur plus puissant ou une partie cycle avec des pièces (cadre, bras oscillant, amortisseurs, …) de très bonnes qualités. Forcément la facture finale s’en ressentira !

Quelle pit-bike pour mon niveau ?

Que l’on débute en pit-bike ou que l’on soit un pilote confirmé, le choix des machines et des équipements diffèrent. Forcément les attentes placées dans la machine ne sont pas les mêmes selon le niveau que l’on possède. Un débutant souhaitera une machine progressive, facile à prendre en main et pas trop puissante. Pour commencer, on conseillera au « rookie » de débuter avec une pit-bike à moteur semi-automatique afin qu’il puisse se concentrer sur le pilotage essentiellement. Ensuite au gré de sa progression, il pourra envisager de passer sur un moteur à boite manuelle. Au niveau de la motorisation, nous invitons les débutants à partir sur une dirt pas trop puissante (88cc, 110cc ou 125cc) pour apprendre progressivement et ne pas se faire peur inutilement. Ensuite vient le rider amateur, qui lui connait les rudiments du pilotage pour avoir déjà roulé sur une dirt auparavant. Ce sont généralement des personnes qui savent rouler et qui connaissent le fonctionnement d’une boite manuelle. Ils ont généralement fait leurs gammes sur une semi-auto ou sur une 125cc entrée de gamme. Généralement, ils souhaitent parfaire leur progression avec des machines un peu plus puissantes. Nous leur conseillons soit de continuer en 125cc mais avec un modèle disposant d’un meilleur équipement (modèle milieu de gamme), soit de partir sur des modèles plus performants avec moteur 140cc ou 150cc. Pour terminer, le pilote chevronné cherchera une moto puissante, aux finitions soignées et aux caractéristiques techniques pointues. Il s’orientera naturellement vers des machines haut de gamme voir même des dirts de compétition. Ces modèles disposent de moteurs très puissants (150cc à 190cc) et d’une partie cycle extrêmement performante. Ces petits bijoux sont parfaits pour s’engager dans les différentes compétitions nationales comme le championnat de France de pit-bike.

Quel style de pit-bike prendre ?

Ici, il est question de goûts et couleurs ! Et comme chacun sait, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas ! Les différents constructeurs rivalisent de créativité et d’ingéniosité pour vous offrir des machines de plus en plus belles. On ne va pas forcément pouvoir vous guider. Néanmoins sachez que le kit plastique (le carénage) peut être commun entre plusieurs constructeurs, ainsi donc que l’allure générale de la machine. En effet, on retrouve le kit plastique CRF (CRF50, CRF70 et CRF110) ou KLX chez de nombreux constructeurs. Cela peut être particulièrement intéressant lorsqu’il est question de changer un kit abimé (on peut le trouver facilement). Des marques comme YCF proposent-elles des plastiques originaux et uniques à la marque. BASTOS BIKE est un hybride car il propose des modèles avec plastiques KLX et CRF mais aussi son propre kit, le MXF. Coté kit décoration, sachez qu’il y en a pour tous les goûts et ils changent régulièrement. Sachez également que si une machine vous plaît (techniquement) mais que son style laisse à désirer, il est possible d’acheter pour quelques euros un kit décoration (ex : MONSTER, DC SHOES, ROCKSTAR, …) et de le coller vous-même sur la machine. Vous pourrez aussi modifier d’autres éléments comme les poignées, les durites, les couvres rayons, le guidon avec des versions colorisées qui iront avec votre nouveau kit déco ! De quoi s’offrir une machine 100% personnalisée !

Quelle marque de pit-bike choisir ?

En France, plusieurs marques se disputent le marché de la pit-bike. Elles disposent toutes de plus ou moins de notoriété. La plus populaire et la plus connue est la marque YCF. La marque au Y propose un large éventail de machines aux kits déco bariolés. D’excellentes factures, elles sont cependant les plus chères du marché (+30% en moyenne). Elles sont idéales pour frimer mais il faut avoir un porte-monnaie conséquent. La marque avec le meilleur rapport qualité prix est sans conteste BASTOS BIKE. Elle propose le catalogue de machines le plus large du secteur avec pas moins de 20 pit-bikes. BASTOS dispose de machines allant de la moto enfant à la moto de compétition, de l’entrée de gamme au haut de gamme. Mais son atout premier réside dans le prix de ses machines, dans la qualité de ses produits et dans son SAV, ultra performant et réactif. Dans le trio de tête, on trouve également la marque APOLLO qui comme BASTOS jouit d’une bonne notoriété auprès des habitués. Viennent ensuite GUNSHOT ET CRZ qui proposent de bonnes petites machines d’entrée et de moyenne gamme idéales pour l’initiation et le loisir. Pour la compétition pure et dure, on retrouve la marque italienne BUCCI, l’américain PITSTERPRO et les français TCB et RSR. Leurs motos sont de véritables petites horloges suisses prêtes pour la course !

Quelle pit bike acheter avec mon budget ?

Attention sujet sensible ! Quand il s’agit de s’acheter une pit-bike, le budget que l’on compte y consacrer a toute son importance. Il est évident qu’avec un budget de 800 euros, on ne vise pas les mêmes motos qu’avec une enveloppe de 3000 euros. Les petits budgets s’orienteront donc vers les modèles d’entrée de gamme des principaux constructeurs : CRZ, GUNSHOT, APOLLO, …. Comme nous l’avons dit plus haut, les pit-bikes ayant le rapport qualité prix le plus intéressant du marché sont les modèles de la marque BASTOS BIKE. A titre d’exemple, une BASTOS BS 125 sur WKX Racing est au prix de 749 euros. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas déçu par la qualité et la longévité des machines de la marque. Nous conseillons également aux moins aisés d’aller jeter un oeil aux modèles de la marque du site sur lequel vous achetez votre pit-bike. En effet, un peu comme Auchan ou Leclerc avec les marques distributeurs, les sites proposent leurs propres marques. WKX Racing par exemple dispose d’une gamme de pit-bikes d’entrée de gamme à moins de 600 euros allant de la 125cc à la 140cc. Pour celles et ceux qui disposent d’un budget plus conséquent, ils auront accès à des machines avec plus de puissance et de meilleures finitions. Les modèles 140cc, 150cc et 190cc, vous seront alors accessibles et le niveau de performances sera nettement revu à la hausse. Toutes les marques proposent des modèles un peu haut de gamme, mais il y en a plus chez YCF et BASTOS BIKE. Pour les plus aisés et les plus aguerris, il vous reste la possibilité d’opter pour des machines de compétitions taillées pour la course. Pour cela, il faudra vous tourner vers BUCCI, RSR et certains modèles de YCF.

C’est la fin de notre article sur « comment bien choisir son pit bike ». Nous espérons qu’il vous servira dans le choix de votre future monture. N’hésitez pas à aller visiter notre boutique en ligne « wkx-racing.com », vous trouverez toutes les marques de pit-bikes du marché ainsi que toute la pièce détachée ! A bientôt sur Moto Mag !

Vous voulez tout connaître sur le pit bike : histoire, constructeurs, compétitions de mini moto, réglementation et anecdotes intéressantes ? Alors consultez notre article ici

Pour faire le bon choix de la moto pour enfant, à moteur électrique ou thermique : pocket cross, pit bike ou mini moto, tous âges et toutes tailles... Suivez notre guide ici