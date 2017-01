L’organisme de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France, Airparif, prévoit le lundi 23 janvier 2017, pour la troisième journée consécutive, un épisode de pollution atmosphérique aux particules (PM10) entraînant la mise en place de la procédure de dépassement du seuil d’information.

Au vu de ce phénomène de persistance de la pollution, le Préfet de Police a accepté la demande d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, de mettre en place la circulation différenciée lundi 23 janvier 2017.

Circulation différenciée

Fini la circulation alternée en fonction des plaques paires/impaires, on passe à la circulation différenciée que la ministre de l’Environnement a annoncée le 5 janvier à Paris.

Les véhicules électriques ont tous le droit de circuler, le 23 janvier dans la capitale. Mais quels véhicules à moteur thermique sont interdits ? Nous faisons le point.

Attention aux effets d’annonce…

Selon le discours officiel, celui de la maire de Paris Anne Hidalgo en l’occurrence, la nouvelle réglementation relative à la gestion des pics de pollution permet de mettre en place la circulation différenciée.

Ce principe de circulation différenciée se base sur la nomenclature Crit’Air. En théorie, sont donc interdits les véhicules équipés de vignettes Crit’Air de catégorie 5 et ceux, antérieurs, qui n’ont pas de vignette :

voitures diesel et véhicules utilitaires légers mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2000 ;

voitures essence jusqu’au 31 décembre 1996 ;

motos et scooters jusqu’au 31 mai 2000.

Pour les véhicules équipés des vignettes Crit’Air 1 à 4, ça passe.

Quid des textes réglementaires ?

En pratique sur la route, les d’annonce politiques ne devraient pas aboutir à des sanctions lors de cet épisode de pollution à Paris : à notre connaissance, les textes réglementaires permettant de pouvoir verbaliser les contrevenants qui circulent dans des véhicules interdits par rapport à la nomenclature Crit’Air ne sont pas encore parus. Il manque un arrêté préfectoral ainsi qu’un décret ministériel. Rien que ça !

La seule interdiction qui prévaut, c’est que, hors pic de pollution, il est interdit pour certains véhicules de circuler, entre 8h et 20h en semaine, dans la zone à circulation restreinte qu’est devenue la capitale le 16 janvier 2017 :

voitures mises en circulation jusqu’au 31 décembre 1996 ;

motos et scooters jusqu’au 31 mai 2000.

Un véhicule de ce type qui circulerait à Paris actuellement pourrait donc être verbalisé.

Rappel aux autorités : les motos ne carburent pas au diesel !

Par ailleurs, observons l’origine de la pollution aux particules fines PM10. Selon le rapport d’avril du Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (Citepa), les principaux secteurs responsables sont :

la transformation d’énergie par l’industrie (31 %) ;

la combustion de bois pour chauffer les habitations (30 %) ;

l’agriculture avec l’utilisation d’engrais (20 %) ;

les transports, du fait notamment de la combustion de diesel (15 %).

Au nom d’un pic de pollution aux particules fines émises à 15 % par la combustion de diesel, la Préfecture de police et la mairie de Paris font donc interdire de circulation les motos et scooters mis en circulation avant juin 2000, dont aucun ne circule grâce à ce type de carburant. Illogique, et irresponsable socialement parlant.

Mais soyons rassurés, la mairie de Paris propose une alternative crédible : « afin que les Franciliens soient le moins impactés possible par cet épisode, l’abonnement une journée Vélib’ sera gratuit, et 1 heure d’Autolib’ pour les abonnés prêts à rouler », explique-t-elle dans un communiqué de presse. Voilà qui en fera tousser quelques uns…