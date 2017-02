Après le calendrier, nous décrivons ici les enjeux et difficultés qui attendent les concurrents du championnat de France des rallyes routiers 2017, épreuve par épreuve. Nous reviendrons plus tard sur les concurrents et les chances de chacun.

18 et 19 mars : Rallye des Garrigues à Lavérune (34)

Le rallye des Garrigues frappe fort d’entrée pour une mise en jambes, avec 9 spéciales dont 3 différentes. Pour corser un peu les choses en ce qui concerne la navigation, sur les 478 km du routier, les organisateurs proposent des boucles différentes à chaque tour !

31 mars et 1er avril : Rallye de la Sarthe à la Suze sur Sarthe (72)

Pour la 60e édition du Rallye de la Sarthe, tout est nouveau : le format du rallye avec l’étape de nuit en premier, un parcours routier de 519 km au total et les spéciales au nombre de 9, dont celle du Bugatti de retour en 2017 ! Après l’arrivée, soirée conviviale pour fêter dignement la 60e édition. Faire très vite pour s’engager, on affiche déjà presque complet !

21 et 22 avril : Rallye de Corse à Porticcio (2A)

De l’inédit aussi en Corse, avec 2 nouvelles spéciales de 3 km et 2,6 km et un nouveau parcours routier. Comme en 2016, on débutera par la nuit pour une étape de 218 km et 4 spéciales, tandis que le samedi ce sont 276 km et 6 spéciales qui attendent les concurrents. Fin du rallye à 17h, puis super remise des prix à 22h à l’Hôtel Marina Viva !

13 et 14 mai : Rallye du Beaujolais à Blacé (69)

Comme dit Michel Dutremble, le président du Moto-club du Beaujolais, il y aura autant de spéciales que de crus et appellations de la région, c’est-à-dire 12 ! Avec une première étape le samedi de 300 km sur 4 boucles et 8 spéciales (5,5 km et 1,5 km), on remet ça le soir pour 130 km et 4 E.S.

De quoi avoir le temps de finir la soirée dans la chaude ambiance du Beaujolais. Attention, les places seront chères : le rallye n’a lieu que tous les 2 ans, il a une grosse cote, il compte pour le Trophée de la Ligue Rhône Alpes avec l’Ain et les Coteaux, ainsi qu’au challenge Central Team !

27 et 28 mai : Rallye des Ardennes à Sedan (08)

Là on prévoit du lourd au niveau organisation, déjà avec beaucoup d’animations autour du rallye : stunt, démos de trial, concert de rock, expo de motos et restauration en conséquence, tout cela dans une immense prairie en contrebas de Sedan… Pour le rallye en lui-même, on fait fort aussi avec 561 km et 13 spéciales, bref une date à ne pas rater, qu’on soit pilote u spectateur !

17 et 18 juin : Rallye de l’Ain à Cerdon (01)

Dans l’Ain, cette année, on peaufine la 79e édition en vue du grand anniversaire l’an prochain… Pour le moment, c’est un peu secret mais nul doute qu’il y aura le schéma type du rallye tel qu’il se fait actuellement, et dont le club est un peu le précurseur : des boucles de parcours routier différentes à chaque tour, un nombre conséquent de spéciales (14 en 2016).

Mais il y aura aussi des routes très techniques au grip « particulier », tout cela avec des conditions météo changeantes, bref du bon, du beau rallye ! Attention places limitées, Trophée Ligue et Challenge Central Team obligent !

21 et 22 juillet : Rallye du Dourdou à Villecomtal (12)

Le Dourdou ne serait plus le Dourdou s’il ne débutait pas par l’étape de nuit, et celle-ci sera constituée de 2 boucles différentes histoire de « jardiner » un peu dans l’Aveyron ! Ici aussi on cherche à remettre en avant la navigation. Donc première étape vendredi à partir de 21h pour 180 km et 4 ES, puis le lendemain sur toute la journée 300 km et 8 spéciales.

Le samedi soir, aligot et animation musicale au programme où tous les pilotes, assistants et bénévoles se retrouvent pour « refaire » le rallye ! Le lendemain, dimanche matin, on revient aux choses sérieuses avec la remise des prix à 11h.

9 et 10 septembre : Rallye de l’Ardèche à Mauves (07)

Ancien organisateur de rallyes auto, le Racing Auto Moto Passion semble adopter un format assez court comme cela se fait en automobile, en retenant une boucle routière de 67 km. Reste à définir le nombre de boucles sur lesquelles on retrouvera les 2 spéciales de 3,2 et 3,3 km, tout cela est en cours de préparation.

Le petit nouveau aura le privilège de clore le championnat, nul doute qu’au jeu des 4 jokers prévus sur les 16 étapes du championnat (2 par rallye), chacun aura à cœur de défendre ses chances jusqu’au bout ! En tout cas un rendez-vous très attendu pour découvrir des nouveautés !

Plus de détails sur le site du championnat de France : www.rallyes-routiers.com