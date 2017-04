Analyse (1/2) : la fin de la politique au radar n’est pas pour demain…

Allez on va arrêter là, on reste sur les considérations autour de la pratique de la moto, et de la sécurité routière svp ! On l’a écrit, pas de prosélytisme ni d’opinion politique, ce n’est pas le propos. Si le débat continue sur ce ton, on (...)