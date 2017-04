Prenez une coque de Schuberth C3 Pro, greffez-lui une mentonnière plus proéminente ainsi qu’une visière de cross et vous obtenez le E1, un intégral modulable au look « adventure ».

Rebaptisée Aventuro Mod, la version proposée par l’équipementier Touratech va encore plus loin dans le concept. La ventilation et l’aérodynamisme ont été peaufinés. En dépit de quoi la sensation de confinement reste supérieure à celle d’un vrai casque TT tandis que selon la bulle de la moto utilisée, la visière peut occasionner des remous.

Pour limiter la prise au vent, cette dernière est toutefois inclinable sur 3 positions et peut être ôtée pour un usage autoroutier, par exemple. Le Mod redevient alors un intégral quasi normal, au confort douillet et pourvu d’une protection solaire.

Sur les chemins, l’écran principal peut à son tour être démonté pour céder sa place à un masque (optionnel) dont le bandeau sera maintenu par un passant. Bien vu, même si le dégagement facial s’avère insuffisant pour les modèles les plus larges, notamment ceux conçus pour les porteurs de verres correcteurs.

D’abord dubitatifs quant à l’intérêt d’un tel modulable en off-road, nous avons ensuite découvert son plus gros atout : pouvoir d’un clic découvrir son visage aux randonneurs. Moyennant un sourire à une époque où l’usage des chemins par les véhicules à moteur est remis en cause, cela peut changer la perception du motard ! Du coup, on en oublierait presque un poids (1 760 g vérifié en taille L) et un prix élevés.

Retrouvez l’essai du casque Touratech Aventuro Mod et d’autres tests d’équipements du motard dans le Moto Magazine n°334 de février 2017