2020 n’est pas une année sans salon pour tout le monde (lire notre article sur cette année blanche dans les actus du Moto Magazine n°370). La Chine a accueilli du 19 au 22 septembre la 18e édition de la Cima, le salon international de la moto à Chongqing. Mal connu chez nous, l’évènement a reçu l’an dernier 130 000 visiteurs, 130 moto-clubs, 300 médias et 600 exposants.

Benelli, passé entre les mains de l’industriel chinois Qianjiang en 2007, a profité de l’évènement pour dévoiler une grosse nouveauté qui atteste de sa volonté de monter en gamme et en cylindrée. Motorisée par un 3-cylindres, à l’instar du roadster 1130 TNT sorti en 2004, cette G 1200 se distingue par son niveau d’équipement élevé, à l’image de nombreuses motos chinoises telle cette Zontes 310 T que nous avons actuellement en essai longue durée à la rédaction. Outre ses valises et son top-case, elle dispose de rétroviseurs réglables et rabattables électriquement, de poignées et selle chauffantes, d’un tableau de bord associant écran TFT couleur et deux cadrans à aiguille, d’un éclairage full led, de modes moteur, d’un démarrage sans clé, d’un régulateur de vitesse...

Sur les photos publiées sur le Facebook de Benelli Pakistan, on remarque des étriers Brembo à fixation radiale, des pièces d’habillage façon carbone, un réglage de hauteur de pare-brise électrique au commodo gauche (assez massif par ailleurs). Malheureusement la transmission finale revient à une chaîne traditionnelle, autrement plus contraignante qu’un cardan dont est équipé un flat allemand à la notoriété bien installée ou encore un 6-cylindres également produit outre-Rhin. À moins d’opter pour la nouvelle chaîne sans entretien du même BMW.

À cette heure, ni le prix, ni la date de disponibilité (sous réserve que cette machine soit importée en Europe) ne sont connus.

