Cette variante « off-road » garde le cadre, le bicylindre de 47,6 ch ainsi que l’instrumentation digitale de la TRK 502 standard. Le reste a été repensé pour supporter les chemins accidentés. Cette version X dispose désormais d’une fourche inversée de 50 mm à l’avant avec un débattement de 145 mm et un amortisseur arrière hydraulique et entièrement réglable de 50 mm. Ajouté à cela les nouvelles jantes à rayon dont une de 19 pouces à l’avant et la garde au sol augmente. Ce qui lui donne des aptitudes de franchissement plus important.

Pas de grande nouveauté cotée motorisation, on retrouve le bicylindre de la 502 standards développant 47,6 ch à 8500 tr/min (homologué A2) et 45 Nm de couple à 5000. Seul l’échappement placé en position haute diffère. On regrettera néanmoins l’absence d’un sabot moteur pour une machine à vocation off-road.

Comme sa sœur, la version X dispose de tout l’accastillage de la baroudeuse : réservoir de 20 litres, bulles hautes, protège-mains, selle confort, porte-bagage, etc. De quoi envisager ses premiers road-trip.

Ce petit trail prometteur est d’ores et déjà disponible en concession à un tarif de 6799 €.