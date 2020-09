Après le succès des Leocino 500 (le modèle classic et le modèle trail) lancés respectivement en 2018 et 2019, Benelli voit grand, et confirme l’arrivée d’un nouveau modèle, le Leoncino 800.

Aucun doute possible sur la parenté de ce Leoncino 800

Bien entendu, Benelli s’est bien gardé de changer le style « Leoncino », et ils ont eu bien raison. Le moteur n’est pas le bicylindre de la 752 S, mais bien le 500 des Leoncino qui a vu sa cylindrée majorée pour atteindre 754 cm3. On garde donc le calage à 360° (identique au Yamaha T-Max), gage d’une belle sonorité. Cette (grosse) montée en cylindrée a été obtenue par l’augmentation de la course et de l’alésage qui se solde par une puissance de 81,6 chevaux à 9000 tr/min et un couple de 6,83 m.kg (67 Nm) à 6500 tr/min. À l’instar des 500, le Leoncino 800 serait décliné en 2 modèles : un classic et un trail avec petit capotage de phare et double sortie d’échappement haute.

Benelli a aussi présenté un Leoncino 250, animé par un monocylindre de 249 cm3 pour une puissance de 25,8 ch et un couple de 2,14 m.kg (21 Nm). Sans doute bienvenu pour débuter son apprentissage ou fureter en ville.

Le 250 « Duocentocinquanta » joue lui aussi la carte de la filiation avec ses grandes sœurs.