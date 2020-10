Aprilia a décidé de renouveler ce qu’elle a fait en 2019 en réalisant une RSV4 X sur base de la supersportive RSV4 1100 Factory, mais en l’appliquant au roadster Tuono V4.

Le résultat est cette Tuono V4 X crapuleuse à souhait, mais uniquement réservée à un usage sur circuit. Il suffit de constater que tout dispositif d’éclairage est absent et qu’elle est équipée de pneus slicks pour comprendre que la route lui est tout simplement interdite.

46 ch de plus que la Tuono V4 Factory !

Extrapolation ultra-sportive du très réussi roadster Tuono V4 Factory, la Tuono V4 X, ce sont d’abord des chiffres.

Qui cognent : 221 ch délivrés par le V4 en V à 65° (soit 46 ch de plus que la V4 Factory) dérivé de la cousine RSV4 1100 Factory et qui s’exprime par l’intermédiaire d’un pot Akrapovič aux collecteurs en titane et silencieux en carbone.

Le poids à sec annoncé est de 166 kg (19 kg de moins que la Factory).

Côté look, les « moustaches » intégrées au bas du tête de fourche - appendices étonnants (et souvent controversés) conçus pour augmenter l’appui aérodynamique et auxquels nous ont habitués les motos de MotoGP - affirment la vocation pistarde de l’engin, s’il en était encore besoin. Tout le reste de l’habillage est également réalisé en carbone. Entre autres équipements haut de gamme, les freins sont confiés à Brembo, avec des étriers GP4-MS en aluminium taillés dans la masse.

Les fameuses moustaches directement issues du MotoGP. Visuellement, on n’est pas obligé d’être fan…

Un prix sportif, lui aussi…

Quant au prix, les 34 900 € demandés représentent quasi le double du tarif de la Tuono V4 RR Factory (17 999 €) ! Pour cette somme, les dix acheteurs vont pouvoir aller chercher la Tuono V4 X directement chez Aprilia, à Noale, où ils pourront visiter le département sport. Ils recevront également un casque KYT NX-Race au graphisme de la moto.

Au passage, ledit graphisme est dit « Bol d’or », Aprilia ayant souhaité s’inspirer du look de la RSV 1000 R Factory qui a participé au Bol 2006.