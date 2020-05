Présentée à l’EICMA 2019, la nouvelle supersportive italienne avait fait sensation, comme en témoigne la foule qui se presse autour de la belle italienne lors de cette vidéo de présentation réalisée au salon de la moto de Milan 2019 par notre équipe des essais (vidéo ci-dessus).

Le modèle de série aurait dû être lancé lors de « l’Aprilia All Stars » le 9 mai dernier. Naturellement, la crise sanitaire n’a pas permis à la firme italienne d’organiser l’événement en question. Pour patienter, penchons-nous plutôt sur la petite brochure récemment mise en ligne par Aprilia.



Une mini-RSV4 1100 Factory ?

Coté technique, la moto - qui se veut l’héritière de la fameuse gamme RS de l’Italien - est équipée d’un tout nouveau bicylindre parallèle, incliné vers l’avant, de 660 cm3 et 100 ch (compatible Euro 5). Tout a été étudié pour afficher un rapport poids/puissance qui laisserait entrevoir des performances sportives de haute volée. Forte de son moteur très compact et de ses châssis et bras oscillant en aluminium, la RS 660 n’affiche que 169 kg à sec.

Aprilia affirme que la moto serait aussi à l’aise sur route que sur piste, notamment grâce à son « double carénage » aérodynamique inspiré de la RSV4 1100, ses disques de 320 mm, sa fourche inversée et sa suspension arrière réglable. La moto reçoit également un « Quickshift ».

Côté équipement, la moto n’est pas en reste. Outre ses phares triples Led, ses feux de virages et son écran TFT, elle est équipée du package APRC (Aprilia performance ride control) issu de la RSV4. Il intègre, entre autres, un contrôle de traction, un ABS d’angle, un régulateur de vitesse et 5 modes de conduite (dont 2 spécifiques pour la piste).

La brochure indique que la moto sera disponible en deux coloris. Le violet, noir et rouge souligne l’héritage racing de la RS 250. Un combo noir et rouge, légèrement plus sage, est également proposé.

La date de lancement et le prix ne sont pas encore déterminés, mais on peut déjà imaginer que cette RS 660 ne sera que la première d’une longue lignée développée autour de ce bloc moteur qui pourrait également équiper l’hypothétique Tuareg 660 ou encore la Tuono 660, elle aussi présentée à l’EICMA 2019.