L’American Tours Festival vous promet une édition 2017 exceptionnelle, du 7 au 9 juillet au Parc des Expositions de Tours (37).

Programme

Univers rock et vintage, moto, kustom kulture, country, rodéo, western.

Festival musical avec initiations aux danses rock’n’roll, country et line dance.

Programmation : plus de 30 concerts dont Les Insus (ex-Téléphone), ZZ Top, et festival off Roofestitours.

Animations spectaculaires : Tracteur pulling, le Mur de la mort, le Kustom show et ses Bike shows.

Expo de camions US, parking voitures US.

Poker.

Village Tiki.

Expérience Tour du partenaire Harley-Davidson.

Informations

American Tours Festival

Organisé par Tours Évenements

Parc des Expositions de Tours, avenue Camille Chautemps

Téléphone : 02 47 32 37 10

Site : /www.americantoursfestival.com

Courriel : infoparc@tours-evenements.com

