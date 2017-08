A côté du briquet, le larfeuille ! La marque américaine Zippo lance sa collection de maroquinerie en cuir véritable, au look rock et biker.

Trois modèles la garnissent pour l’instant :

le « spécial biker » (voire hipster…) : portefeuille en cuir avec pochette transparente et chaîne en métal, comprenant 10 emplacements pour cartes,1 compartiment pour pièces et billets et un emplacement pour briquet (Zippo bien sûr). Prix : 59,95 €.

Pour ceux qui veillent à entretenir leur réseau, il existe un porte cartes de visite en cuir véritable, coloris moka, comprenant 5 emplacements. Prix : 13,95€.

Plus sobre est le portefeuille en cuir véritable et toile grise, comprenant 7 emplacements pour cartes, 1 compartiment pour pièces et billets. Prix : 27,95 €.

On conseillera tout de même de ne pas mettre le briquet et le porte-billets dans la même poche. N’est pas Gainsbarre qui veut…