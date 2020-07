Forte de son succès et de sa polyvalence, la gamme GS fête cette année son 40e anniversaire depuis l’apparition de la R 80 GS en 1980. Pour rendre hommage à son modèle iconique, BMW Motorrad propose une série spéciale « 40 Years GS Edition » - en français, « édition des 40 ans de la GS » - des millésimes 2020 des F 750 GS, F 850 GS et F 850 GS Adventure.

Un moteur Euro 5 et de la technologie embarquée

Toujours équipées du bicylindre en ligne à refroidissement liquide de 853 cm3, les nouvelles GS répondent à la norme Euro 5. Avec une puissance de 77 ch à 7 500 tr/min, la « petite » F 750 GS développe un couple maximal de 83 Nm à 6 000 tr/min, tandis que la F 850 GS et sa version Adventure délivrent 95 ch à 8 250 tr/min et 92 Nm de couple à 6 250 tr/min.

Côté équipements et technologie, cette livrée 2020 exhibe quelques améliorations. D’origine, cette série est désormais équipée d’un système d’éclairage tout leds (phares, éventuels phares additionnels et clignotants), d’un chargeur USB au tableau de bord, d’un écran TFT connecté 6,5’’ et de nouvelles aides au pilotage avec l’ABS Pro et le DTC (Dynamic Traction Control pour anti patinage). En option, une nouvelle selle basse et un kit de surbaissement pourront être montés, de manière à faciliter l’accessibilité aux petits gabarits.

Toujours plus d‘options

Les futurs acquéreurs d’une GS, friands de confort, de connectivité et de sécurité, pourront opter pour la « finition PRO », maintenant accessible en France et déclinée en 4 « packs ».

Le pack « Confort » inclue une béquille centrale, un Keyless Ride, des poignées chauffantes et un capteur de pression des pneumatiques. Le pack « Connected » intègre une alarme antivol et l’appel d’urgence. Le « Dynamic » intègre les suspensions à réglage électronique (ESA), des modes de pilotage PRO et le shifter PRO. Enfin, le pack « Touring » propose GPS, régulateur de vitesse et supports de valises.

La désactivation complète de l’ABS étant désormais proscrite par la norme Euro 5, les amateurs de off road apprécieront à sa juste valeur la mise à jour du mode Enduro PRO des F 850 GS standard et Adventure qui provoque la désactivation de l’ABS sur la roue arrière.

La nouvelle BMW F 750 GS, maintenant disponible en coloris Light White, est équipée d’un cache réservoir peint à la couleur de la moto, d’un guidon noir et d’une selle bicolore rouge et noire. La version Sport arbore la teinte San Marion Blue et comprend des jantes couleur Granite Grey Mettallic, un guidon silver, une selle bicolore grise et noire, des écopes latérales galvanisées, un pare-brise teinté, et en option, un silencieux Sport.

La nouvelle BMW F 850 GS est peinte en coloris Racing Red, à l’instar de son cache réservoir, et équipée de jantes noires et d’une selle bicolore noire et grise. Le version Rallye, proposée dans une teinte Racing Blue Metallic, est montée avec des protèges mains et une fourche inversée noirs, une selle bicolore noire et rouge, des jantes couleur or et des écopes latérales galvanisées. La série anniversaire revêt la teinte Black Storm Metallic.

La nouvelle BMW F 850 GS Adventure est livrée en coloris Ice Grey qui recouvre également le cache réservoir. En plus de la fourche inversée et des jantes noires, présentes sur la version standard, elle est munie d’une selle confort. En version Rallye, la teinte Kalamata Metallic Matt souligne les jantes couleur or, la bulle sport et la selle bicolore noire et grise d’une hauteur de 890 mm.

Enfin, la version 40e anniversaire, ajoute quelques éléments pour marquer le coup : un logo « 40 Years GS » (sur la selle de la F 750 GS, sur les flancs du réservoir et la selle de la F 850 GS, de chaque côté de la tête de fourche sur la F 850 Adventure), une selle bicolore noire et jaune, des protèges mains jaunes, des jantes couleur or (sur les F 850 GS et F 850 GS Adventure) ou noir mat (F 750 GS). Cette série spéciale ne sera accessible qu’aux machines équipées de la « finition PRO ».