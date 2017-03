Un beau soleil printanier a accompagné les 900 participantes à la 6e édition de Toutes en moto (TEM) Lyon, le dimanche 12 mars 2017 dans le cadre la journée internationale des droits des femmes.

Le rendez-vous fut donné dès 12h place Jean Jaurès, pour les conductrices venues de toute la région Rhône-Alpes, afin de célébrer la journée internationale des droits des femmes par cet événement haut en couleur, désormais incontournable du paysage motard lyonnais.

Conduire sa vie

Après un bref discours des organisatrices sur le thème du droit des femmes à conduire leur vie et leurs machines comme elles l’entendent, les belles motardes rhône-alpines ont fait rugir les moteurs. Elles ont pris la direction de la place de l’hôtel de ville avant de se diriger vers la place Bellecour. Le parcours fut long d’environ 18 km dans les rues de Lyon, et mené dans une ambiance festive et joyeuse.

Tombola

C’est toujours avec les sourires aux lèvres que le défilé est revenu à son point de départ, attendant l’issue de la tombola et la remise des cadeaux. Comme le confiait Mélanie, présidente de l’association TEM dans le Rhône : « Cet événement a pour but de faire savoir que les femmes sont aussi capables de conduire leur vie et leur moto que les hommes. Cette 6e édition est un succès et nous espérons un succès encore plus grand l’année prochaine ».

La journée s’est achevée en beauté, avec un flash-mob avec les Anonymous, un jeune groupe de danseurs de hip-hop.

