Nouveau rendez-vous en championnat du monde d’Endurance FIM EWC : les 8 Hours of Slovakia Ring se disputeront le samedi 24 juin en Slovaquie tout près de la capitale, Bratislava. Cette nouvelle course s’inscrit au calendrier de la saison 2016/2017 dont la prochaine manche a lieu les 15 et 16 avril au Mans pour les 24 Heures Motos.

Première saison sur un format inédit, le FIM EWC 2016/2017 a débuté les 17 et 18 septembre sur le circuit Paul Ricard au Castellet avec le Bol d’Or. Quatre autres événements sont confirmés au calendrier dont un tout nouveau rendez-vous sur le Slovakia Ring.

Arrivée de nuit

Tout proche de la capitale, Bratislava, le circuit Slovakia Ring offre un magnifique tracé de près de 6 km où les courses attirent régulièrement de très nombreux spectateurs. Les 8 Hours of Slovakia Ring se disputeront le samedi 24 juin de 13h30 à 21h30 pour une arrivée jugée de nuit.

Portimão reporté en 2017/2018

Les 12 Horas de Portimão, épreuve initialement envisagée mi-mars, est reportée à la saison 2017/2018. Cela permettra à l’équipe de l’Autódromo Internacional do Algarve et au Portugal de préparer au mieux une grande épreuve d’Endurance en 2018, et aux équipes de rôder leurs nouvelles machines avant Le Mans, un peu plus tard dans l’année 2017. L’arrivée tardive des deux nouvelles machines homologuées en 2017 risquait de pénaliser certains teams dans leur préparation.

Le prochain rendez-vous FIM EWC 2016/2017 aura donc lieu au Mans les 15 et 16 avril 2017 avec les 24 Heures Motos.

Les 8 Hours of Oschersleben inaugurent leur nouveau rendez-vous le 20 mai en Allemagne.

C’est un mois avant les 8 Hours of Slovakia Ring disputées le 24 juin.

Le 30 juillet à l’occasion de la 40e édition, les Suzuka 8 Hours prendront leur dimension de grande finale du FIM EWC 2016/2017. Afin que cette grande finale se dispute dans les meilleures conditions, un contrôle technique complet sera effectué sur les dix premières machines à l’arrivée de la course.

2018 en ligne de mire

Eurosport Events et la FIM travaillent d’ores et déjà à l’organisation de l’épreuve d’hiver programmée en février 2018 en Asie. Cette course, préparée en collaboration avec Suzuka, sera une épreuve qualificative pour les équipes japonaises et asiatiques qui veulent participer aux Suzuka 8 Hours. Eurosport Events confirmera cette épreuve à condition de pouvoir soutenir logistiquement les équipes européennes et asiatiques engagées.

Calendrier du championnat du monde d’Endurance FIM EWC 2016/2017

17/18 septembre 2016 - Bol d’Or (24 h) / Le Castellet - France

15/16 avril 2017 - 24 Heures Motos / Le Mans – France

20 mai 2017 - 8 Hours of Oschersleben / Allemagne

24 juin 2017 - 8 Hours of Slovakia Ring / Slovaquie

30 juillet 2017 - Suzuka 8 Hours / Japon

