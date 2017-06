Mais avant de parler de l’édition 2017, un peu d’histoire. Car dans l’Ain plus qu’ailleurs, on réalise que le rallye est une très vieille discipline du sport moto. En effet, cette épreuve était, lors de sa création en 1913, une course de vitesse sur route comme il s’en faisait beaucoup à l’époque (style Ile de Man), et où les concurrents effectuaient plusieurs tours d’une centaine de kilomètres (4 en 1924…). Mais très rapidement, au milieu des années 20, il est devenu un rallye avec des épreuves spéciales chronométrées et un parcours de régularité.

L’organisation essuie certains refus…

Cette histoire ancrée depuis plus d’un siècle ne permet pas malgré tout d’organiser sereinement, et le rallye, en plus de problèmes de routes impraticables, et notamment d’éboulement de montagne, s’est vu opposer des refus de passage par certaines mairies, d’où la réalisation d’un parcours définitif tardif… Heureusement, l’Union Motocycliste de l’Ain reçoit le soutien inconditionnel de Cerdon, la sympathique ville d’accueil, célèbre pour son délicieux vin pétillant, où toute la population va vivre ce week-end au rythme de la moto et du rallye !

Le top du rallye français au départ

Pour cette 6e manche du championnat de France des Rallyes 2017, peu parmi les leaders semblent prendre un joker pour zapper une épreuve qui marque un tournant important dans le championnat.

Ainsi, le leader actuel de la catégorie Élite-SW Motech et Rallye 1, Bruno Schiltz (KTM 1290 Super Duke R-CTM 83), devra regarder sérieusement dans le rétroviseur si Christophe Velardi (Ducati 1200 Multistrada-Ducati West Europe), après un rallye des Ardennes dominateur, ne se rapproche pas trop, sachant que ce dernier avec 3 résultats blancs n’a plus beaucoup de marge de manœuvre…

De même, Laurent Filleton (KTM 1290 Super Duke R- KTM France) devra suivre la remontée entamée par Benoit Nimis (Yamaha MT-10) dans les Ardennes. Mais il pourrait bien y avoir d’autres surprises avec Keivin Cheylan (Ducati 967 Hypermotard) qui approche le podium depuis quelques rallyes, Florent Derrien toujours en Triumph 675 (photo ci-dessous), ou Maxime Delorme (Yamaha MT-09) à domicile.

Sans oublier bien sûr Julien Toniutti, de retour du Tourist Trophy, qui roulera avec la nouvelle Triumph Street Triple 800 RS préparée par le concessionnaire Central Team/British Avenue de Chalon-sur-Saône, avec le soutien de Thierry Boyer et de EMC (photo ci-dessous). Lui qui a souvent été numéro 1 dans l’Ain…

En Rallye 2-Techno Globe, le trio de tête Tanguy Brebion (Husqvarna 701 SM), Davy Gambino (KTM 690 Duke R) et Sonia Barbot (KTM 690 Duke R- KTM France) a pris un peu d’avance sur Maxime Mettra (KTM 690 Duke R) qui devra assurer un minimum avec 4 étapes à zéro point, mais on sait très bien que ça n’est pas trop dans ses habitudes…

En Rallye 3, moins de suspense pour Romain Cauquil largement en tête sur sa KTM 390 Duke devant Julien Alifat (KTM 390 Duke), mais attention au retour de Yohann Garest et de Ludovic Forestier (Kawasaki 500).

À suivre également la bagarre en Side-car avec Amblard/Garcia (Suzuki 1340) et Chanal/Chanal (SGR Panda) qui remontent sur l’équipage de tête très régulier Galvani/ Bresse (Choda ZX12R).

Enfin, pour ce qui est des trophées, le suspense sera total en Vétérans où les 4 premiers Thierry Courtaud (Yamaha 600 YZF R6), Christophe Overney (Aprilia 1100 Tuono), Nick Ayrton (Suzuki 1100 GSXR) et Jean-Jacques Mondoloni (Ducati 1200 Multistrada) se tiennent en 2 points.

Bonne nouvelle, on attend 19 concurrents en « Espoir » au Rallye de l’Ain, grâce très vraisemblablement au challenge Central Team et au Championnat de Ligue Rhône-Alpes. À noter également la participation de 9 équipages dans le trophée Duo, qui peinait à décoller jusqu’à présent.

Rendez-vous donc dans les spéciales de Préau (2,7 km) ou de Leymiat (4,3 km), sans oublier un passage obligatoire à Cerdon qui vivra à 100 % pour le rallye ce week-end, et où tous les pilotes auront une pensée, en prenant le départ, pour René Geret, le célèbre speaker des rallyes décédé récemment.

Pour suivre les résultats de l’épreuve en direct :

http://afcmicro.com/2017/CFRR/6-AIN/result.htm

Le site des Rallyes Routiers : http://www.rallyes-routiers.com/