L’Alpes Aventure Motofestival est le salon des voyageurs à motos. Il réunit constructeurs motos, équipementiers et agences de voyages autour d’un but commun : vous inciter à franchir le pas et à vous offrir ce voyage à moto dont vous rêvez, en France ou à l’autre bout de la planète... Ce rendez-vous qui s’installe comme un incontournable permet aussi d’essayer de nouvelles machines et de faire des balades au guidon de la votre.

Avec une météo parfaite et un site extraordinaire situé dans le parc de la Sapinière (sans voiture pour l’occasion), au cœur de Barcelonnette, motards et organisateurs étaient plus que satisfaits.

La commune de Barcelonnette se trouve dans la vallée de l’Ubaye, au centre de grands cols dont celui de la Bonnette, le plus haut d’Europe qui culmine à 2 802 mètres. Un terrain de jeu hors pair !

Seule ombre au tableau, avec la Covid, le port du masque était obligatoire dans toutes les zones fréquentées. Les motards, traditionnellement décrits comme rebelles, se sont pliés sans rechigner aux exigences sanitaires, trop heureux que la manifestation n’ait pas été annulée.

Pour la prochaine édition, rendez-vous début septembre 2021