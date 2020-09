Ce n’était pas gagné d’avance pour les Trophées Gérard Jumeaux 2020. L’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sous certaines conditions, n’est tombé que le 10 septembre, soit deux jours avant l’ouverture des fameux Trophées. Malheureusement les participants britanniques et belges n’ont pu faire le déplacement. La quarantaine qui leur aurait été imposé à leur retour au pays a certainement pesé dans la balance. Malgré tout, les Trophées 2020 se sont révélés un très bon cru, avec 315 engagés dont 34 side-cars.

La fête commence

Dès le vendredi après-midi, après les traditionnels contrôles administratifs et techniques, place à l’arsouille !

Au programme : 7 roulages pour ceux qui avaient pris l’option du vendredi après-midi, ou 5 roulages sur 2 jours. Les engagés étaient répartis en neuf séries : les 50/125 cm3, la série Challenge Honda, les moins de 500, deux séries pour les plus de 500 cm3, une série GP, deux séries d’Anglaises et évidemment les side-cars, toujours impressionnants sur la piste.

Village

Côté animation, comme chaque année une place de choix était réservée aux Anglaises, complétée par une expo du fameux « Triton Club de France ». Ces derniers organisaient également, avec l’association Trophées Jumeaux, les « Run d’Or », le samedi et dimanche midi. Le « Village Challenge Honda 125 » était également présent avec une trentaine de machines à admirer avant de les voir évoluer sur la piste.

Pas sans les masques

Comme de tradition, la soirée du samedi soir (avec les mesures adaptées à la Covid-19) a été consacrée à l’apéro et surtout à la traditionnelle remise des coupes récompensant les plus « méritants » des participants. Ne cherchez pas à comprendre les critères d’attribution, ils sont toujours aussi obscurs, aléatoires et déjantés !

Cuvée 2020

C’est clair, l’année 2020 des Trophées restera dans les mémoires, avec le port du masque obligatoire durant tout l’évènement. Et même si le public était moins nombreux que d’habitude, l’ambiance propre aux Trophées était bien là. Avec toujours les inconditionnels de l’évènement, heureux de se retrouver autour de la même passion.

Encore une fois, on soulignera que le prix de l’entrée spectateur, inchangé depuis des années. C’est toujours 8 € la journée, 12 € le week-end et gratuit pour les moins de 14 ans.

Rien sans eux

Bien sûr, on ne peut pas terminer cet article sans remercier, comme il se doit, toute l’équipe des Trophées Jumeaux, qui malgré la situation nous a offert une très belle édition 2020. Merci à Anne-Marie Jumeaux, l’ex-patronne, à Horas, le boss, aux 50 bénévoles et commissaires de piste sans qui ces roulages ne seraient pas possibles, au service médical et à Thierry Jallet, le speaker !

