Réunissant plus de 1 300 participants classés par séries en fonction de l’âge, de la cylindrée, du type des motos, les roulages sans notion de compétition ni de chronométrage, se sont enchainés tout le week-end...

Sur les deux pistes

Pour la 2e année, la piste de kart accueillait les machines de moins de 25 ch (des origines jusqu’au 31/12/1992), les propriétaires « d’ancêtres » avaient eux le choix entre le circuit principal et le petit circuit moins exigeant pour la mécanique.

Les pilotes

Mêlés à la foule, aux côtés des pilotes et passionnés anonymes, de nombreux champions qui ont brillé en compétition font régulièrement le déplacement aux « Coupes »… Assurant également le spectacle sur la piste, et disponibles pour signer un autographe ou faire un selfie ; on notait cette année, la présence de Wayne Gardner, Johnny Cecotto, Jan de Vries, Steve Baker Freddie Spencer, Aalt Toersen, Frank Gross, Eric Saul, Gilles Hampe, Jean-Claude Jaubert, Thierry Espie, Jean Louis Battistini, Alain Genoud, Ralf Bohnhorst, Paul Smart, Peter Ketelsen, Bernard Fau, Marcel Ankone, R Freymond, Gerard Coudray, Jean-Claude Castella, Jean Patrice Couly, Bruno Di Carlo, André Gouin, Gilles Hampe, Jean Paul Lecointe, Hubert Rigal.

Le rallye

Depuis 11 ans le Rallye Touristique de Côte-d’Or permettait aux « Ancêtres », petites cylindrées de tourisme ou aux motos non éligibles sur piste de participer d’une façon « plus cool » à la fête. L’équipe d’encadrement avec le soutien du Conseil départemental de la Côte-d’Or et l’aide du club « des Fondus bourguignons » ont ainsi mené prés de 150 participants sur les belles routes de Côte-d’Or, pour une balade de 125 kilomètres jusqu’au château de Bussy-Rabutin.

Dans les box, parmi les expos qu’il ne fallait pas rater, à noter :

Yamaha Historic Racing Team avec Hubert Rigal - Le TZ club de France - Gérald Moto - L’Amicale Spirit of Speed - Expositions Morbidelli par Patrick Plisson - Cédric Folio avec son rassemblement de MBA - 40 ans de la Honda 1000 CBX, la mythique six-cylindres - Bimota Classic parts… Et aussi un Hommage à Michel Baloche, les Teams MV AGUSTA, ICGP Les Chevalliers, Godier Genoud, URS, Moto Dépôt, République Tchèque, Golden Racing Riders 50 cm3, Trident et Rocket III, Escuderia Impala, etc.

Les Clubs en force

Présence incontournable, une centaine de clubs (de marque ou régionaux), petits et grands, étaient présents cette année… Le village pro et la bourse (une centaine de stands) permettaient à l’amateur de trouver la pièce ou l’accessoire manquants à sa restauration. Du côté des animations, avec BMW, Indian, Mash, Royal Enfield et Yamaha les constructeurs présentaient leurs nouveautés, avec pour certains leurs gammes à l’essai…

Enfin le concours de look, la tombola (une Mash à gagner) et la remise des prix (Coupe des clubs, des dames, du plus ancien, du plus méritant, de la relève) sous la présidence de la FFVE (Fédération française des véhicules d’époque) récompensaient les lauréats.