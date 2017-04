C’est à 11h du matin, le dimanche 16 avril après 20h de course, que les 24H du Mans motos 2017 ont basculé. Le moment où la Yamaha du GMT94 double celle du YART et prend la tête.

Le GMT94 Yamaha a réellement fait un parcours exceptionnel. David Checa, Niccolò Canepa et Mike Di Meglio bouclent 860 tours avec moins de 20 secondes d’avance sur Broc Parkes, Marvin Fritz et Kohta Nozane pour le YART Yamaha Official EWC Team. Les dernières victoires de Yamaha au Mans remontent à 2009 avec le YART et à 2005 avec le GMT94. Cette course haletante a été suivie sur le circuit Bugatti par 74 500 spectateurs, selon l’organisateur.

Yamaha surclasse Kawasaki

Les deux Yamaha officielles marqueront cette 40e édition des 24 Heures Motos par leurs performances et leur endurance. Elles ont dominé l’épreuve durant quasiment toute la course. Le YART Yamaha Official EWC Team, longtemps en tête, n’a pas résisté au forcing du GMT94 Yamaha en fin de course.

Ce bras de fer sans relâche leur permet de terminer avec 12 tours d’avance sur le team SRC Kawasaki, tenant du titre et troisième de ces 24 Heures Motos avec Randy de Puniet, Fabien Foret et Mathieu Gines. Retardé par une chute et quelques problèmes techniques, le SRC Kawasaki termine avec moins de 45 secondes d’avance sur le Suzuki Endurance Racing Team avec Vincent Philippe, Étienne Masson et Alex Cudlin, lui aussi retardé par des chutes.

Le SERT reste en tête du Mondial FIM EWC

Le SERT, vainqueur au Bol d’Or, 1ère manche FIM EWC 2016-2017, conserve la tête du championnat du Monde devant le team SRC Kawasaki et le GMT94 Yamaha.

Le FCC TSR Honda a bouclé une course sans faute en 5e position. La belle performance de Gregg Black, Damian Cudlin et d’Arturo Tizon a été un peu masquée par les duels de la tête de course mais leur permet rester dans la course au titre mondial en 4e place au championnat.

Le Top 5 des 24H du Mans motos 2017