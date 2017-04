1’35.730, c’est le nouveau record du tour en qualifications FIM EWC établi vendredi par Randy de Puniet au guidon de la ZX-10R du team SRC Kawasaki. Randy de Puniet réplique au record signé jeudi en qualifications par Broc Parkes pour le YART Yamaha Official EWC Team.

Ce record offre aussi la pole position au team SRC Kawasaki avec une moyenne des temps de ses trois pilotes (Randy de Puniet, Fabien Foret et Mathieu Gines) en 1’36.290 juste devant le YART Yamaha Official EWC Team en 1’36.322 grâce à Broc Parkes, Marvin Fritz et Kohta Nozane. Ces qualifications très disputées donnent une première idée de l’intensité de la 40e édition des 24 Heures Motos.

Pour donner la réplique au team SRC Kawasaki et au YART, le GMT94 Yamaha (David Checa, Niccolò Canepa et Mike Di Meglio) se place en 3e position sur la grille de départ devant le Tecmas BMW (Kenny Foray, Matthieu Lussiana et Camille Hédelin).

Yamaha Viltaïs Experiences étonne

En Superstock, on connaissait les ambitions du team Yamaha Viltaïs Experiences pour la conquête de la Coupe du Monde FIM EWC. Axel Maurin, Bastien Mackels et Florian Alt le confirment et portent la Yamaha 333 en 5e position au départ. Ils devancent sur la grille le Suzuki Endurance Racing Team, le F.C.C. TSR Honda, le Honda Endurance Racing et le Bolliger Team Switzerland.

À la 10e et 11e places au départ, on trouve leurs principaux adversaires en catégorie Superstock, le LMD63/Ultimate Cup et le Team 33 Accessoires Louit Moto.

Le départ des 24 Heures Motos sera donné samedi 15 avril à 15 h.

Résultats des qualifications